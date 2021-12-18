Опасные родинки: все, что нужно знать о меланоме

Невусы или, как мы привыкли их называть, родинки или родимые пятна могут быть врожденными или появляться в любой момент жизни под влиянием определенных факторов. Обычно мы привыкаем к ним и не обращаем внимания, однако не все кожные образования на самом деле безопасны, иногда они способны перерождаться и вызывать серьезные заболевания. Одним из них является меланома.

Специалисты утверждают, что как любую болезнь, меланому легче предупредить, чем лечить. Что такое меланома, каковы ее симптомы, как она диагностируется и какие прогнозы на полное излечение рассказала Cleveland Clinic.

Меланома – серьезное злокачественное заболевание кожи. В переводе означает "черная опухоль" и является наиболее серьезным видом рака, поскольку очень быстро распространяется и может поражать другие органы и системы организма. Возникает меланома в тех случаях, когда пигментные клетки кожи (меланоциты) превращаются в злокачественные и начинают слишком быстрое деление.

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В последние годы количество заболеваний меланомой возросло, врачи объясняют это повышенным отрицательным воздействием на кожу ультрафиолетового излучения. Поэтому следует следить за своими невусами и обращать внимание на их изменения, поскольку это могут быть первые симптомы меланомы.

Несмотря на то, что рак кожи достаточно агрессивен и быстро метастазирует, своевременная диагностика и качественное лечение дают высокие шансы на полное выздоровление. Именно поэтому если вы заметили какие-либо изменения ваших родинок, не откладывайте и обращайтесь к врачу для консультации. На начальных стадиях злокачественные процессы проявляются в изменении цвета, язвах или кровотечении из невуса, иногда могут иметь место новые выпуклости или изменения цвета кожи рядом.

Врачи советуют использовать формулу ABCDE для первичного домашнего контроля родимых пятен, а именно обращать внимание на 5 факторов:

А – Asymmetry (асимметрия) – половины родинки не соответствуют друг другу;

B – Border (Край) – края родинки неровные, зубчатые или нечеткие;

C – Color (Цвет) – цвет родинки изменился или в пределах одного невуса присутствуют разные цвета (коричневый черный, красный, белый);

D – Diametr (Диаметр) – диаметр родинки превышает 5 мм;

E – Enlargement (Рост) – невус изменил размер, контуры или цвет в короткий промежуток времени.

Иногда меланома может долго не проявляться, однако хотя бы один из этих симптомов – повод обратиться к специалисту для диагностики.

С вопросом кожных новообразований следует обратиться к дерматологу или онкологу. Выслушав ваши жалобы, специалист обязательно осмотрит ваши родинки под микроскопом (метод дерматоскопии). В случае подозрения на злокачественный процесс врач предлагает биопсию – метод, во время которого определенный слой невуса удаляется с последующим исследованием на наличие раковых клеток.

После подтверждения диагноза для определения методов лечения необходимо понять, насколько меланома поразила другие органы, поэтому дерматолог может предложить компьютерную или магнитно-резонансную томографию для установления стадии заболевания.

Бывают случаи, когда люди самостоятельно начинают сдирать родинки, смазывать их разными веществами или пользоваться народными средствами. В случае с раком кожи это категорически запрещено, поскольку не только не принесет пользы, но может ускорить злокачественный процесс в тканях.

В арсенале специалистов достаточно методов для лечения меланомы.

Хирургический метод. Как правило, основным начальным методом лечения является хирургическое вмешательство. Оно заключается в удалении злокачественного образования и части здоровой кожи вокруг. На ранней стадии заболевания удаление злокачественного невуса может принести высокие шансы полного выздоровления.

Лимфаденэктомия. Если меланома успела распространиться, то может потребоваться удаление лимфатических узлов, расположенных рядом с первичным образованием. Это поможет избежать дальнейшего распространения злокачественного процесса.

Метастазэктомия. Если развитие меланомы привело к образованию метастаз, производится удаление их частей из пораженных органов.

Таргетная терапия. Использование этого метода направлено на применение лекарств, которые атакуют раковые клетки больного, не повреждая при этом здоровые.

Лучевая терапия. Состоит в применении лучей высокой энергии и поражении раковых клеток и уменьшении опухоли.

Иногда заболевание не проявляет себя годами и возникает без видимых причин. Однако врачи дают определенные советы, как можно снизить риск заболевания раком кожи.

Определите, попадаете ли вы в зону риска развития меланомы (изучение количества и состояния родинок на теле, регулярная диагностика).

Избегайте пагубного воздействия ультрафиолетового излучения: не находитесь на солнце в период с 10 до 16 часов, пользуйтесь солнцезащитными средствами и носите очки и головные уборы с широкими полями.

Не посещайте солярии слишком часто.

Укрепляйте иммунитет: ведите здоровый образ жизни, правильно питайтесь, добавляйте в пищу овощи и рыбу, насыщенные антиоксидантами и витаминами.

Кожа – самый большой орган человеческого тела, который выполняет множество функций: защищает от негативного внешнего воздействия, аккумулирует знания о температуре окружающей среды, осязании или боли, участвует в обмене веществ. Как и любой орган, она способна болеть, а некоторые ее заболевания могут угрожать жизни. Меланома – серьезное заболевание, поэтому следуйте советам врачей, следите за кожей и регулярно проводите самодиагностику и проходите профилактические осмотры.

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