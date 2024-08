Опасные сладости: от чего следует воздержаться, чтобы сохранить здоровье

Если после еды вам хочется побаловать себя десертом, выбирайте более полезные варианты, которые не навредят вашему здоровью. Обратите внимание, что самые опасные десерты обычно являются самыми популярными сладостями, которые могут находиться не только в магазинах, но и в ресторанах и кафе.

Однако делая разумный выбор, можно побаловать себя без ущерба, соблюдая сбалансированный рацион. Какие десерты могут быть опасными и какой вред они наносят здоровью, рассказали в Eat This, Not That.

Чизкейк

Чизкейк, особенно ресторанный, содержит много калорий, сахара и насыщенных жиров, что может негативно повлиять на здоровье. Например, один кусок чизкейка с Oreo может содержать около 1600 калорий и 133 грамма сахара, что значительно превышает дневную норму. Употребление таких десертов может повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний, а потому лучше выбирать менее калорийные альтернативы или ограничивать порции.

Шоколадный торт

Шоколадный торт всегда манит своим вкусом, но такой десерт часто содержит чрезмерное количество сахара. Например, кусок торта может содержать до 190 граммов сахара, что значительно превышает рекомендуемую суточную норму. Учтите, что мужчинам стоит ограничиваться потребление сахара до 36 граммов в день, а женщинам - до 25 граммов. Помните об этом, выбирая десерт.

Булочка с корицей

Булочки с корицей или синабоны хоть и вкусные, однако содержат много калорий, сахара и мало клетчатки, а потому быстро вызывают чувство голода. Они не обеспечивают длительного насыщения, что может привести к перееданию, а потому лучше выбирайте более полезные перекусы с высоким содержанием клетчатки.

Мороженое из брауни

Сочетание брауни с мороженым хоть и вкусное, но чрезвычайно калорийное, так как содержит много сахара и натрия в составе. Частое употребление такого десерта может спровоцировать увеличение веса, проблем с кожей и другие неприятные последствия. Учитывайте эти факторы, если решите полакомиться им в чрезмерном количестве.

Мороженое с бананом

Мороженое с бананом или банановый сплит - это вкусный, но очень калорийный десерт, который содержит около 1000 калорий и очень популярен в США. Учтите, что фрукты в нем не делают этот десерт здоровым выбором, а потому лучше делиться им с друзьями. Если хотите перекусить, подумайте о менее калорийных альтернативах.

Замороженный пирог

Вместо готовых пирогов из магазина, лучше приготовьте такую вкуснятину дома, контролируя содержание и ингредиенты. Например, покупной лимонный пирог с безе может содержать около 50 граммов добавленного сахара. Домашнее приготовление поможет избежать лишних подсластителей.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что произойдет с организмом, если есть слишком много конфет.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.