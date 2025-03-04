Операция длилась три часа: во Львове медики удалили пациенту опухоль головного мозга, пока он был в сознании

Во Львове медики провели уникальное вмешательство по удалению опухоли головного мозга, во время которого пациент был в сознании. Операция продлилась три часа и прошла успешно.

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Об этом говорится в сообщении "Первого медицинского объединения Львова". Уже через неделю 50-летнего мужчину выписали домой.

В начале 2025 года в Больницу Святого Луки обратился пациент, который жаловался на головную боль и приступ судорог. После обследований медики обнаружили у мужчины опухоль головного мозга. Новообразование было расположено в участке, отвечающем за речь и движения в конечностях.

По словам заведующего нейрохирургическим отделением Остапа Грищука, такая операция достаточно сложна и несет значительные риски.

"Мы должны аккуратно убрать опухоль, чтобы у пациента не возникло потом дисфункций головного мозга. У этого мужчины был высокий риск речевых и двигательных расстройств. Поэтому мы приняли решение оперировать под wake-up анестезией", – подчеркнул врач.

Для первого такого вмешательства в операционную команду пригласили анестезиолога из Больницы Святого Пантелеймона, специалисты которой уже имеют успешный опыт выполнения операций с пробуждением.

Во время первого этапа операции – открытие доступа – пациент находился под наркозом. Перед самым удалением опухоли, анестезиологи разбудили мужчину, 30 минут он находился в сознании. В это время логопед проводил лингвистический тест, а нейрофизиолог отслеживал движения в конечностях, чтобы нейрохирурги были уверены в том, что не затрагивают никакие важные структуры. Таким образом, врачам удалось успешно удалить 3-сантиметровую опухоль.

"Операция длилась 3 часа и прошла хорошо, так как мы и планировали. Языковые и двигательные центры не пострадали. Соответственно, в дальнейшем у мужчины не развинутся послеоперационные неврологические осложнения", – рассказал нейрохирург Больницы Святого Луки Андрей Козловский.

Он добавил, что теперь такие операции будут делаться на постоянной основе.

"Уже через неделю после операции пациента выписали домой – с положительной динамикой. В дальнейшем ему рекомендована консультация онколога", – говорится в сообщении.

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