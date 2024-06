Органические продукты: правда, что они имеют другой вкус и более полезны

В последние годы в мире наблюдается увеличение продаж органических продуктов. Все больше людей осознают пользу таких продуктов.

Несмотря на то, что органические фрукты и овощи на 30% дороже обычных, они также более полезны. Об этом говорится в публикации издания Eat This Not That , которое ссылается на данные специалистов.

Органические продукты более питательны

Среди основных причин перехода на органические продукты – беспокойство потребителей состоянием своего здоровья. Однако специалисты отмечают, что с точки зрения питания, не предоставлено никаких достоверных научных данных, свидетельствующих о том, что органические продукты более питательны, чем продукты, выращенные обычным способом. Результаты исследований свидетельствуют, что нет убедительных доказательств того, что органические продукты значительно питательнее обычных.

Органическое земледелие лучше для окружающей среды

Специалисты отмечают, что преимущества для окружающей среды зависят от двух факторов: что вы выращиваете и где выращиваете. Для таких культур как соя и рис органическое выращивание дает почти такой же урожай, как и обычное, тогда как органическое выращивание пшеницы и картофеля даст более низкие урожаи, чем при традиционном выращивании. В среднем большинство исследований показывают, что органическое земледелие дает примерно на 20 % более низкие урожаи, чем обычное земледелие. В то же время, где климат благоприятен для определенной культуры и культура не так требовательна к почве, органические урожаи сравнимы с обычными. Однако, когда окружающая среда не идеальна или почва не подходит для конкретной культуры, обычное сельское хозяйство преобладает над органическим.

В то же время, органические фермы отличаются большим биоразнообразием, но для выращивания органических продуктов требуется больше земли, чем для их традиционного выращивания. В свою очередь традиционное земледелие имеет больше инструментов, чтобы компенсировать низкие урожаи, что в конечном итоге приводит к меньшему количеству случаев, когда природные ландшафты нужно расчищать для сельскохозяйственных угодий. Что касается борьбы с вредителями, органические фермы не имеют столько средств для борьбы с вредителями, как традиционные фермы, поэтому могут потерять много товарной продукции.

Органические фермы не содержат пестицидов

Не стоит забывать о том, что на органических фермах фактически разрешено использовать пестициды, если они органического происхождения. Эти средства от вредителей изготовлены из безопасных и натуральных веществ, таких как мыло, серная известь, перекись водорода. С одной стороны, органические пестициды не токсичны для людей и млекопитающих и довольно быстро разрушаются. Но проблема заключается в том, что эти спреи убивают целевых жуков, а также нецелевых, таких как пчелы, бабочки и другие опылители.

Органические продукты имеют лучший вкус

Известно, что вкус у каждого свой и он может отличаться от других. Но здесь может сыграть роль психологический фактор. Ведь согласно результатам исследований, продукты с экологически ответственными этикетками, такими как "честная торговля" и "органически производимое", предоставляют более высокие баллы на вкусовых тестах. В то же время другое исследование показало, что традиционно выращенные помидоры слаще и сочнее органических.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, почему лучше пользоваться органической косметикой.

