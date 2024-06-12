Органические шампуни: стоит ли переходить на эти экологические средства

Внезапно перейти на натуральные средства по уходу за волосами может быть затруднительно. Но вы начнете видеть результаты раньше, чем ожидалось.

Органические или натуральные шампуни готовятся из экологически выращенных ингредиентов. В отличие от обычных шампуней, они не наполнены химическими веществами, которые придают вашим волосам блеск или мягкость. Но полезны ли эти зеленые продукты? Мы подготовили вам объяснение.

Узнайте, прежде чем использовать

Очень важно полностью прочесть этикетку, прежде чем покупать любой органический шампунь. Убедитесь, что используемые ингредиенты являются натуральными, поскольку некоторые продукты выдвигаются как органические, но содержат такие ингредиенты как сульфаты, которые могут удалить природные масла из ваших волос.

Органическое средство по уходу за волосами будет читаться как "без парабенов и фталатов". Произведите небольшое исследование бренда.

Как пользоваться органическим шампунем?

Экологически чистые ингредиенты в органическом шампуне могут сделать вашу кожу головы и волосы здоровыми. Эти шампуни мало пенятся, поскольку не содержат сульфатов. Может помочь добавить немного воды в шампунь перед нанесением.

Перед использованием внимательно прочтите инструкцию по применению. Многие органические шампуни рекомендуют двойное мытье головы. Хорошо смойте после использования. Разместите органический кондиционер.

Разница между обычным шампунем и органическим шампунем

Органические шампуни не влияют на щелочные уровни кислоты, присутствуют в коже головы. Однако обычные или химические шампуни могут нарушить естественный уровень pH, что еще больше повредит волосы.

Обычные шампуни содержат несколько химических веществ, которые могут негативно влиять на ваши волосы, особенно лаурилсульфат натрия и пропиленгликоль. Кроме того, органические шампуни содержат полезные травы и растительные экстракты.

Что искать в органическом шампуне?

Эксперты утверждают, что лучшие ингредиенты в шампунях – это лимон, авокадо, масло ши и ромашка. Масло жожоба является еще одним идеальным ингредиентом, который может разгладить и увлажнить ваши волосы.

Глицерин, природное соединение, полученное из растительных масел, также является прекрасным природным увлажняющим средством, предотвращающим повреждение солнцем. Органические шампуни классифицируются также по типу волос. Потому выбирайте тот, который вам подходит.

Преимущества

Натуральные шампуни мягко погружают волосяные фолликулы и клетки кожи и могут лечить несколько заболеваний кожи головы. Однако, вы должны знать, что органические шампуни не дают мгновенных результатов.

Сначала вы можете почувствовать сухость или выпадение волос. Это происходит потому, что ваши волосы претерпевают серьезные изменения, поскольку вы оставляете химические вещества. Но не волнуйтесь, ваши волосы медленно справятся с изменениями.

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