Как эффективно организовать процесс здорового питания: советы диетолога
Пожалуй, каждый человек в мире в определенный период изучал основы правильного питания или сидел на диетах. Это может быть вызвано желанием потерять несколько лишних килограммов или состоянием здоровья. Каждый выбирает для себя что-то свое, добивается цели или разочаровывается, однако давно известно, что наилучшего результата можно достичь только тогда, когда здоровый образ жизни станет привычкой, а не испытанием.
Для правильной работы всего организма еда должна быть основой рациона на протяжении всей жизни. Издание Healthline после консультации с врачом-диетологом Джерлин Джонс опубликовало подборку советов, которые помогут организовать сбалансированное питание и соблюдать его.
Планируйте меню заранее
Если вы хотите выработать привычку правильно питаться, вам поможет планирование. Попытайтесь разработать полезное меню не на день, а по крайней мере на неделю и соблюдайте его. Определите все основные и дополнительные ингредиенты для блюд и покупайте только их.
Если обычно вы питаетесь не дома, то приготовление большого количества блюд будет сложной задачей, поэтому начинайте с малого. Распечатайте несколько рецептов и приготовьте по ним, но на заказ или в ресторане старайтесь заказывать еду, максимально приближенную к полезной.
Составляйте список покупок
Иногда поход в магазин без списка необходимого приводит к покупке нездоровых продуктов и излишних затрат. Именно поэтому стоит еще дома составить список, который будет включать только полезное. Как правило, правильное питание не требует особого разнообразия – оно должно состоять из белков, цельнозерновых продуктов, полезных жиров, свежих овощей и фруктов. Это должно быть приоритетным в вашем списке.
Для удобства выделяйте основные пункты – ваш список продуктов может выглядеть следующим образом:
Фрукты: яблоки, бананы, цитрусовые, авокадо, ягоды;
Овощи: брокколи, кабачки, спаржа, шпинат, зелень, тыква и т.п.;
Фасоль: бобы, фасоль, нут;
Белки: яйца, лосось, курятина;
Орехи и семена: миндаль, тыквенные семена, арахисовое масло;
Молочные продукты: кокосовое молоко, творог, греческий йогурт;
Напитки: негазированная вода, чай или кофе
Другое: специи, натуральные чипсы, оливковое масло, черный шоколад.
Конечно, список может изменяться или дополняться в зависимости от ваших предпочтений, но основу здорового рациона должны составлять такие продукты.
Правильно сформируйте запасы
Не держите дома вредной пищи, чтобы не соблазнять себя. Регулярно пополняйте запасы новых продуктов с коротким сроком хранения. Для быстрого и удобного приготовления любимых блюд некоторые продукты можно хранить в замороженном виде. Проверяйте запасы перед походом в магазин и покупайте только то, чего не хватает. Таким образом, вы научитесь готовить только из полезного и сможете разнообразить рацион.
Читайте этикетки
Всегда обращайте внимание на состав продуктов, которые вы приобретаете. Внешняя упаковка не всегда соответствует качеству, ведь производители добавляют в продукцию много вредных веществ для усиления вкуса или продления срока их хранения.
Если вы видите в составе рафинированный сахар, масло высокой степени переработки, подсластители – ограничите покупку таких товаров, поскольку они могут навредить организму. Кроме того, на этикетке вы можете увидеть расчет белков, жиров, углеводов и энергетическую ценность – все это поможет понять, принесет ли продукт пользу.
Как видим, научиться правильно питаться несложно. Однако пища должна приносить не только пользу, но и удовольствие. Нет ничего плохого в том, чтобы иногда полакомиться мороженым или съесть кусочек пиццы. Суть сбалансированного питания заключается в том, что ваш рацион должен основываться на полезных продуктах, которые вы можете приготовить с учетом ваших предпочтений и наслаждаться ими в полной мере.
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