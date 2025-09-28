Видео дня
Блог | Осенние овощи: что стоит включить в рацион, чтобы подготовить организм к холодной поре
Осень - время щедрого урожая овощей, которые не только вкусные, но и максимально полезные для здоровья. В этот период стоит обратить внимание на продукты, которые насыщают организм витаминами, минералами и клетчаткой, укрепляют иммунитет и готовят к холодному сезону.
Какие овощи стоит есть осенью
- Тыква - источник бета-каротина, клетчатки и минералов, способствует работе сердца и пищеварения.
- Капуста (белокочанная, брокколи, цветная) богата витамином С, поддерживает иммунитет, хорошо усваивается в тушёном и свежем виде.
- Свёкла улучшает кровообращение, содержит железо, полезна для печени.
- Морковь содержит витамин А для зрения, кожи и иммунной системы.
- Болгарский перец - один из лидеров по содержанию витамина С, даже в сравнении с цитрусовыми.
- Лук и чеснок - природные антисептики, помогают бороться с инфекциями осенью.
- Картофель - источник калия и сложных углеводов, которые дают энергию.
- Корнеплоды (сельдерей, пастернак, репа) добавляют вкус блюдам и полезны для пищеварительной системы.
Как правильно употреблять
- Больше всего пользы в свежих овощах (салаты, смузи, закуски).
- Тепловая обработка (запекание, тушение, приготовление на пару) сохраняет большинство витаминов и делает овощи легче усваиваемыми.
- Сочетание с растительными маслами (подсолнечным, оливковым, тыквенным) помогает лучше усваивать жирорастворимые витамины.
- Стоит соблюдать баланс: около половины дневного рациона должны составлять овощи в разных вариантах.
Подытожим
Осенние овощи - это естественная профилактика авитаминоза и сезонных заболеваний.
Они поддерживают иммунитет, сохраняют энергию, помогают легче пережить переходный период от тепла к холоду.
Регулярное употребление сезонных овощей - залог здоровья и хорошего самочувствия.
Будьте здоровы, красивы и счастливы!
Проверил:Доктор медицины Анна Бродская