Осень - время щедрого урожая овощей, которые не только вкусные, но и максимально полезные для здоровья. В этот период стоит обратить внимание на продукты, которые насыщают организм витаминами, минералами и клетчаткой, укрепляют иммунитет и готовят к холодному сезону.

Какие овощи стоит есть осенью

Тыква - источник бета-каротина, клетчатки и минералов, способствует работе сердца и пищеварения.

- источник бета-каротина, клетчатки и минералов, способствует работе сердца и пищеварения. Капуста (белокочанная, брокколи, цветная) богата витамином С, поддерживает иммунитет, хорошо усваивается в тушёном и свежем виде.

богата витамином С, поддерживает иммунитет, хорошо усваивается в тушёном и свежем виде. Свёкла улучшает кровообращение, содержит железо, полезна для печени.

улучшает кровообращение, содержит железо, полезна для печени. Морковь содержит витамин А для зрения, кожи и иммунной системы.

содержит витамин А для зрения, кожи и иммунной системы. Болгарский перец - один из лидеров по содержанию витамина С, даже в сравнении с цитрусовыми.

- один из лидеров по содержанию витамина С, даже в сравнении с цитрусовыми. Лук и чеснок - природные антисептики, помогают бороться с инфекциями осенью.

- природные антисептики, помогают бороться с инфекциями осенью. Картофель - источник калия и сложных углеводов, которые дают энергию.

- источник калия и сложных углеводов, которые дают энергию. Корнеплоды (сельдерей, пастернак, репа) добавляют вкус блюдам и полезны для пищеварительной системы.

Как правильно употреблять

Больше всего пользы в свежих овощах (салаты, смузи, закуски).

в свежих овощах (салаты, смузи, закуски). Тепловая обработка (запекание, тушение, приготовление на пару) сохраняет большинство витаминов и делает овощи легче усваиваемыми.

(запекание, тушение, приготовление на пару) сохраняет большинство витаминов и делает овощи легче усваиваемыми. Сочетание с растительными маслами (подсолнечным, оливковым, тыквенным) помогает лучше усваивать жирорастворимые витамины.

(подсолнечным, оливковым, тыквенным) помогает лучше усваивать жирорастворимые витамины. Стоит соблюдать баланс: около половины дневного рациона должны составлять овощи в разных вариантах.

Подытожим

Осенние овощи - это естественная профилактика авитаминоза и сезонных заболеваний.

Они поддерживают иммунитет, сохраняют энергию, помогают легче пережить переходный период от тепла к холоду.

Регулярное употребление сезонных овощей - залог здоровья и хорошего самочувствия.

Будьте здоровы, красивы и счастливы!