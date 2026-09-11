Осколок "Шахеда" пробил печень: в "Охматдете" спасли 12-летнюю девочку, пострадавшую в результате атаки РФ. Фото

В Киеве 12-летняя Ясмина получила тяжелое ранение во время атаки РФ. Осколок "Шахеда" вошел ей в живот, повредил крупный кровеносный сосуд и насквозь прошел через печень.

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Медики "Охматдета" провели почти четырехчасовую операцию и спасли ребенка. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

Дрон взорвался прямо перед машиной с детьми

Инцидент произошел 3 сентября, когда девочка с отцом и своей подругой ехали на занятия по танцам после очередного отбоя воздушной тревоги. По дороге снова зазвучала сирена, и российский беспилотник внезапно упал и взорвался прямо перед автомобилем, в котором находились дети.

Взрыв повредил машину, а Ясмина получила тяжелое ранение. После удара все трое вышли из автомобиля и отошли подальше от дороги, однако вскоре девочка почувствовала головокружение. Когда она присела, то увидела кровь на животе.

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Прохожие оказали ребенку первую помощь, а вскоре его доставили на машине скорой помощи в "Охматдет". Медики оперативно провели УЗИ и КТ и обнаружили сантиметровый осколок. Он пробил лобовое стекло и пассажирское сиденье, проник в брюшную полость, повредил большую вену, прошел через печень и остановился возле позвоночника.

Врачи почти четыре часа боролись за жизнь девочки

Из-за повреждения сосуда у ребенка возникло массивное внутреннее кровотечение. После стабилизации состояния Ясмину срочно прооперировали. Хирургическое вмешательство длилось почти четыре часа.

"Наиболее опасным был разрыв этой вены. Мы временно перекрыли кровоток, выполнили пластику и восстановили ее проходимость. Что касается печени – сам канал раны мы закрыли специальным гемостатическим материалом, чтобы остановить кровотечение. Нам удалось сохранить все жизненно важные органы", – рассказал профессор и врач-трансплантолог "Охматдета" Олег Годик.

Сейчас Ясмина находится дома на амбулаторном лечении. Девочка очень хочет вернуться в школу и к танцам и "мечтает только об одном – чтобы все было хорошо".

Как писал OBOZ.UA, в больнице "Охматдет" медики спасли 16-летнего школьника, который после аварии в 2023 году находился в критическом состоянии и рисковал лишиться ноги. Уже в 2026 году подросток станцевал на собственном выпускном – после комы, 27 перенесенных операций и длительной реабилитации.

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