Основные риски для здоровья, связанные с дефицитом витамина С

Поддерживать свое здоровье нужно со всех сторон, чтобы предотвратить ряд опасных заболеваний. С годами люди все чаще испытывают дефицит важных витаминов и минералов, особенно витамина С.

От анемии к цинге – недостаток витамина С может вызвать много проблем. Мы собрали для вас информацию о болезнях, вызванных его нехваткой.

Цинга – это острая нехватка витамина С

Если вы не едите продукты, богатые витамином С, более трех месяцев, вы, скорее всего, заболеете серьезными заболеваниями, такими как цинга.

Начальные признаки цинги включают боль в теле, слабость и раздражительность. Она также может привести к кожным кровоизлияниям и высыпаниям, гингивиту и анемии. Если ваши симптомы легкие, вы можете предотвратить цингу естественным путем, употребляя фрукты и овощи, богатые витамином С.

Дефицит витамина также может вызвать некоторые кожные заболевания

Витамин С – лучший источник для естественного оздоровления кожи и освещения темных пятен. Его антиоксидантные свойства могут даже помочь вам бороться с повреждениями, которые могут вызвать ультрафиолетовые лучи, поэтому многие люди добавляют сыворотку с витамином С к своей ежедневной процедуре ухода за кожей.

Дефицит витамина С может также обострить атопический дерматит. Начальные симптомы включают зуд, шероховатую и холмистую кожу.

Дефицит витамина С приводит к анемии.

Включите источники витамина С в свой рацион как можно раньше, если вы еще этого не сделали, иначе вы можете страдать от таких заболеваний, как анемия.

Если вы употребляете продукты, богатые витамином С, вы можете предотвратить недостаток здоровых красных кровяных телец в вашем организме. Ранними симптомами анемии являются усталость, одышка и потеря веса. Добавки железа также полезны. Однако сначала проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Как избавиться от дефицита витамина С?

Включите в свой рацион как можно больше цитрусовых, а также некоторые овощи, являющиеся хорошим источником витамина С. Клубника также является отличным источником и может помочь вам почти мгновенно восстановить силы.

Красный перец, брокколи, помидоры, папайя, капуста и грейпфрутовый сок, среди прочего, имеют высокое содержание витамина С. Добавьте их в свой рацион, и вы обязательно увидите положительные результаты.

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