Практика голодания набирает популярность в мире. И не зря: на своем опыте я убедился в ее эффективности и полезном влиянии как на физическое, так и на ментальное состояние. Я практикую десятидневную голодовку, на которой остановился после ряда экспериментов. Оно подходит мне больше всего. Впрочем, для кого-то эта практика слишком долгая и слишком сложная, а у кого-то, наоборот, есть желание и потребность зайти в более длинную пищевую паузу. Чтобы знать, из чего выбирать, предлагаю рассмотреть несколько основных видов голодания.

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Умовно голодування можна розділити на кілька основних груп:

Усвідомлене і неусвідомлене Сухе та вологе Профілактичне і лікувальне Довготривале і короткострокове

Про усвідомлене і неусвідомлене я написав у попередній статті . Коротко повторюся: для того, щоб голодування принесло користь, а не біль та страждання, важливо правильно себе налаштувати. Бути готовим приділити практиці та передбаченим нею процедурам і правилам достатньо часу. Усвідомлене голодування – це подарунок собі, оздоровлення. Неусвідомлене – тортури.

Вологе та Сухе

"Вологе" голодування передбачає, що під час харчової паузи ви п’єте воду і контактуєте з водою. До того ж не просто п’єте воду, а п’єте багато води, суттєво збільшуючи звичну для вас добову норму, оскільки під час голодування важливо підтримувати адекватний рівень гідратації. Споживання достатньої кількості води допомагає організму ефективно очищатися від шлаків та токсинів, які виділяються під час розщеплення жирів. Як тільки організм починає відчувати дефіцит глюкози, він переходить на розщеплення жирових запасів для отримання енергії. Вода – це транспортний засіб для виведення шлаків і токсинів. Вона підтримує функцію нирок та покращує метаболізм. Є різні формули для розрахунку необхідної добової кількості води відносно маси тіла. Найчастіше зустрічається формула 30-40 мл води на кілограм ваги. Я п’ю до трьох літрів води на добу. Під час голодних сесій – 3,5 – 4 літри.

Сухе голодування – потужна і складна практика, яку застосовують для вирішення серйозних фізіологічних та ментальних запитів. Вважається, що сухе голодування прискорює обмін речовин, покращує відновлення тканин та знищує віруси і бактерії. Організм інтенсивно займається внутрішнім очищенням. У звичайних "ситих" умовах в ньому постійно гине велика кількість клітин, залишки яких, на жаль, залишаються в тілі. Щоб їх вивести або переробити, організму періодично потрібні перепочинки від прийому їжі. Під час харчової паузи він починає використовувати внутрішні резерви, в тому числі залишки відмерлих клітин, які, накопичуючись, можуть призводити до розвитку різноманітних захворювань. Крім того, енергія не витрачається на перетравлювання їжі – вся вона йде на боротьбу із запальними процесами. Ефект посилюється завдяки тому, що надниркова залоза виробляє гормони протизапальної дії. Всі ці дива відбуваються як на сухому, так і на звичайному голодуванні. Проте на сухому вони більш глибинні та інтенсивні. Деякі практики запевняють, що один день сухого голодування за ефективністю можна прирівняти до триденного голодування на воді. Особисто для мене десять днів на воді значно комфортніше, ніж кілька діб "на суху". Я пробував обидва види сухого голодування: звичайне та абсолютне. Звичайне полягає у тому, що ви просто не п’єте воду. Абсолютне ж забороняє будь-який контакт з водою – не можна ані митися, ані умиватися. Адепти абсолютного сухого голодування стверджують, що через шкіру організм здатний набирати до двох літрів води на добу. Сухе голодування - не проста справа, до нього треба готуватися морально і фізично, має бути чіткий запит. Голова болить, сон поганий, тривожний, постійно відчуваєш серце.Цей вид голодування важко поєднувати з роботою, особливо якщо треба багато говорити.

Профілактичне і лікувальне

Профілактичне голодування - сама назва передбачає, що під час голодної сесії цього типу в організмі запускаються процеси, які забезпечують профілактику багатьох захворювань. Профілактичним вважається голодування тривалістю до вісімнадцяти діб. Воно не потребує якихось особливих умов та нагляду лікаря – тільки дотримання обов’язкових процедур: тюбаж, клізма, прогулянки, фізичні навантаження тощо (про них я детально напишу у майбутніх публікаціях).

Лікувальне голодування, відповідно, розтягується на період від вісімнадцяти до сорока діб. Воно потребує серйозної підготовки, обстежень, консультації та супроводу лікаря, а також передбачає аскезу – зрозуміло, що після 30-го дня голодування (а швидше, і раніше) ви не зможете вести звичний спосіб життя.

Цей метод використовується для лікування різних хронічних захворювань, включаючи аутоімунні стани, хронічні запальні процеси та метаболічні порушення. Голодування понад 21 добу розглядають також як один із способів профілактики та лікування онкології. Цікаві дослідження з цього приводу організували у американському медичному просвітницькому центрі Cedars-Sinai. Його автори виявили, що пацієнти навіть з тяжкою формою раку при голодуванні почувалися краще, а хіміотерапія була більш результативною і наносила менше шкоди здоровим клітинам. Один із організаторів дослідження, доктор медичних наук Джетро Ху, логічно пояснив цей феномен. За його словами, одна із основних молекулярних відмінностей між раковими та здоровими клітинами полягає у тому, що ракові клітини споживають значно більше глюкози, ніж звичайні клітини. Коли кількість глюкози в організмі знижується – а саме це, як ми пам’ятаємо, відбувається на голодуванні – здорові клітини переключаються на альтернативне джерело харчування – кетони. Ракові ж клітини не наділені здібністю до такого метаболічного перемикання. Крім онкології, лікувальне голодування застосовують для боротьби з іншим, не менш страшним недугом. Відомий радянський психіатр Юрій Ніколаєв лікував голодуванням важкі психічні розлади у своїх пацієнтів. Він стверджував, що надлишкове харчування перевантажує нервову систему, в той час, як харчова пауза здатна навести лад в роботі мозку. У книзі "Голодування заради здоров’я" він писав: "Лікування голодуванням називають внутрішньою операцією без ножа, причому природа оперує набагато тонше будь-якого хірурга, вона береже здоров'я та усуває все хворобливе". Під його керівництвом голодування успішно застосовувалося для лікування психічних та психосоматичних захворювань. За даними ряду досліджень, голодування сприяє виробленню гормонів щастя: піднімається настрій аж до стану ейфорії, стабілізується психічний стан, полегшується форма та прискорюється швидкість протікання депресії.

Довготривале і короткострокове

До категорії довготривалого голодування відносяться і профілактичне, і лікувальне. Умовно довготривалою можна називати харчову паузу тривалістю від трьох діб і далі. Незважаючи на всі переваги та лікувальні властивості цієї практики, далеко не кожна людина готова у неї зайти. Саме тому дуже популярними (я б назвав їх компромісними) є короткострокові голодування, яке, у свою чергу, поділяється на безперервне та інтервальне голодування.

Короткострокове інтервальне голодування передбачає чергування прийому їжі та голодування. Це досить поширений метод, оскільки він простий, досить ефективний (якщо ціль, наприклад, - тримати під контролем вагу) і не потребує спеціального налаштування і підготовки. Найчастіше харчова пауза при інтервальному голодуванні триває 14-16 годин, і більшу частину цього часу людина проводить уві сні. Як це виглядає? Все просто: останній прийом їжі о 18.00, сніданок – не раніше 8.00. А краще – 10.00. Цього часу вистачає для того, аби дати організму перепочити від перетравлення їжі. До того ж, результати досліджень, присвячених цій темі, говорять про те, що вже через 12 годин голодування запускається процес самоочищення організму та деякі із тих цілющих процесів, про які я писав вище. Звичайно, ефект від інтервального голодування, важко порівнювати з ефектом від довгострокової харчової паузи. Втім, це один із дієвих способів підтримувати здоров’я свого організму, контролювати вагу та гарно виглядати. Короткострокове безперервне голодування, на відміну від інтервального, є більш серйозною практикою, запускає складніші процеси та потребує усвідомленості. Таке голодування, умовно, триває від 36 годин до трьох діб та не передбачає вікон для прийому їжі. Потрібно правильно налаштуватися: пам’ятати, що це подарунок своєму організму, допомога йому у самоочищенні від усього зайвого і токсичного. Короткострокове голодування не вимагає жорсткого дотримання графіку процедур, як семи- або десятиденне голодування. Втім, плануючи його, потрібно заздалегідь подумати про вихід із харчової паузи. Що я маю на увазі? Навіть після 36 годин голодування можна наїстися котлет або чогось подібного та загриміти до лікарні. Після трьох діб – тим паче! Тому вихід повинен бути дуже плавним – на легкій низькокалорійній їжі, соках, овочах, кефірі. Цей вид голодування можна спробувати як тренування.

Я спробував всі перелічені види голодування. Найефективнішою для мене є така комбінація: десять днів голодування два-три рази на рік та регулярна щотижнева харчова пауза з вечора неділі до ранку вівторка. Що мені геть не сподобалося, так це триденна пауза. Чому? Маючи досвід 10-денного голодування, я знаю, що третій день – найважчий. Відбувається складана перебудова процесів в організмі, після якої (з четвертого дня) починається найцікавіша та найприємніша частина голодної сесії – як на фізичному, так і на ментальному рівнях. Тому для мене користь триденної харчової паузи дуже сумнівна. Втім, у розмаїтті видів цієї практики кожен може знайти своє. Є тільки одне універсальне правило: яке б голодування для себе ви не обрали, воно має бути усвідомленим.