От сытости до укрепления костей: 7 причин добавить нут в свой рацион

Нут – один из тех продуктов, который легко сочетается с любым блюдом и одновременно богат питательными веществами. Он популярен среди вегетарианцев и тех, кто предпочитает растительное питание, благодаря высокому содержанию белка и клетчатки.

Эти бобовые удобно использовать в хумусе, фалафеле, салатах или сэндвичах, а их доступность делает нут популярным во многих странах мира. Издание eatthis.com рассказывает о пользе нута для организма и возможных рисках его употребления.

Пищевая ценность нута

Одна чашка (около 164 г) вареного нута содержит почти 14,5 г белка, более 12 г клетчатки, 4 г жира и всего 270 калорий. Это делает его ценным источником питательных веществ.

Согласно данным USDA FoodData Central, пищевые показатели одной чашки нута следующие:

Калории: 269

Жиры: 4 г (насыщенные жиры: <1 г)

Натрий: 11,5 мг

Углеводы: 45 г (клетчатка: 12,5 г, сахар: 8 г)

Белки: 14,5 г

5 преимуществ употребления нута

Улучшает пищеварение

Клетчатка, содержащаяся в нуте, важна для работы пищеварительной системы. Некоторым людям сложно получить ее достаточно ежедневно, а нут является одним из лидеров по содержанию растворимой клетчатки, особенно рафинозы. Это вещество помогает переваривать пищу медленнее, а полезные бактерии кишечника эффективнее расщепляют нут. Исследование, опубликованное в журнале Nutrients, показало, что регулярное потребление нута может сделать стул более комфортным и регулярным.

Способствует ощущению сытости

В чашке вареного нута содержится 12,5 г клетчатки и 14,5 г белка – именно те вещества, которые помогают дольше чувствовать насыщение после еды. Белок переваривается дольше, а его потребление снижает уровень гормонов голода, что помогает контролировать аппетит. Клетчатка работает подобным образом, усиливая чувство сытости и помогая регулировать потребление пищи.

Помогает снизить уровень холестерина

Контроль холестерина важен для сердечно-сосудистого здоровья. Нут богат клетчаткой, а продукты с ее высоким содержанием способствуют снижению "плохого" холестерина (LDL), что уменьшает риск сердечных заболеваний, инсультов и ожирения.

Может уменьшать риск рака

Нут способствует выработке бутирата – короткоцепочечной жирной кислоты, которая поддерживает борьбу организма с больными или умирающими клетками. Исследование в Journal of Cancer свидетельствует, что бутират может уменьшать риск развития колоректального рака.

Укрепляет кости

Нут содержит кальций, магний и клетчатку, которые необходимы для здоровья костей. Одна чашка вареного нута обеспечивает около 6% суточной нормы кальция и 18% суточной нормы магния, помогая поддерживать прочность и плотность костной ткани.

Возможные риски употребления нута

Избыток калорий и жиров

Несмотря на пользу нута, его можно употреблять чрезмерно, особенно в виде хумуса или фалафеля, которые содержат дополнительные калории и жир. Умеренность в таких блюдах помогает избежать лишних калорий.

Риск ботулизма

Хотя он маловероятен, риск заражения ботулизмом существует при неправильном домашнем консервировании. Бактерии, вызывающие это заболевание, могут размножаться в продуктах с низким содержанием соли, кислорода и сахара, таких как нут в банках.

