От замороженной пиццы до десертов: какие продукты нужно немедленно убрать из морозилки

Морозильная камера на кухне – настоящее спасение для тех, кто любит быстрые и удобные блюда. Она помогает хранить продукты надолго и всегда иметь под рукой любимые вкусности.

Видео дня

Однако не все замороженные продукты одинаково полезны, а некоторые могут вредить здоровью и фигуре. Издание eatthis.com рассказывает, какие продукты лучше сразу убрать из морозилки, чтобы поддерживать здоровый рацион.

Замороженная пицца

Иногда хочется быстро перекусить пиццей, и вы держите замороженную на случай крайней необходимости. Однако стоит ее выбросить, ведь такая пицца не способствует похудению. Многие замороженные пиццы содержат избыточное количество жира и натрия.

Например, пицца DiGiorno с тремя видами мяса содержит более 2000 калорий и 4200 мг натрия. Одна порция – 840 мг соли, а это уже почти половина рекомендуемой дневной нормы в 2300 мг, установленной Американской ассоциацией сердца. Лучше приготовить пиццу самостоятельно.

Мороженое из арахисового масла

Неудивительно, что мороженое не считается здоровой пищей. Особенно калорийным является мороженое с арахисовой пастой. Например, порция Ben & Jerry's содержит 1400 калорий, 98 г жира и 96 г сахара.

Двойное ореховое мороженое из Tillamook имеет в составе более 1300 калорий и 102 г жира. Лучше потреблять натуральную арахисовую пасту вместе с домашними банановыми кусочками в шоколаде.

Замороженные куриные обеды

Замороженные блюда удобны, но некоторые варианты вредны. Блюда на основе жареной курицы часто содержат много калорий и натрия.

Например, Hungry-Man имеет 760 калорий и более 2000 мг натрия, а курица в золотистом кляре с картофелем фри и сыром – 1620 мг натрия. Частое потребление таких продуктов может привести к повышению веса и серьезным проблемам с сердцем из-за высокого содержания натрия.

Замороженные пироги

Замороженный пирог кажется удобным десертом, но лучше потратить время на приготовление самостоятельно, чтобы контролировать ингредиенты.

Замороженные сэндвичи

Сэндвичи на скорую руку, в частности "Good Pocket" или сэндвичи с колбасой и сыром, часто скрывают чрезмерное количество натрия. Например, "Good Pocket с курицей в стиле Баффало" содержит 1170 мг натрия.

Замороженная выпечка

Штрудели и другая замороженная выпечка богаты сахаром и почти не содержат клетчатки. Избыток добавленного сахара способствует накоплению жира на животе и повышает риск сердечных заболеваний. Лучше избавиться от этих продуктов – и талия скажет вам "спасибо".

Ранее OBOZ.UA писал, какие пищевые привычки помогут похудеть.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.