От зелени до орехов: лучшая еда для борьбы с воспалением и старением
Воспаление является основной причиной многих хронических заболеваний, таких как артрит, диабет и сердечно-сосудистые заболевания. Однако есть способ бороться с этими проблемами, и он кроется в диете.
Один из наиболее полезных ингредиентов, о котором часто забывают – триптофан. Это химическое соединение не только способствует улучшению настроения, но и оказывает мощное влияние на общее состояние здоровья и долголетие, пишет eatthis.com.
Доктор Садананд Фулзеле и доктор медицинских наук Карлос Исалес из Медицинского колледжа Джорджии при Университете Огасты в ходе исследования на мышах обнаружили, что диета с низким содержанием триптофана приводит к снижению уровня полезных кишечных бактерий. Это нарушает иммунную систему, ведь эти бактерии отвечают за производство химических соединений, таких как серотонин и мелатонин. Серотонин помогает поддерживать хорошее настроение, а мелатонин улучшает сон.
"Триптофан также производит метаболиты, способствующие нормальному функционированию органов", - отметил Исалес. И действительно, одно из последних исследований подтверждает, что снижение функций органов является одной из основных причин ухудшения здоровья с возрастом. Поэтому, вероятно, поддержание здорового уровня триптофана в организме оказывает положительное влияние на долголетие.
Исследование также показало, что низкий уровень триптофана в кишечнике может быть связан с увеличением количества бактерий, вызывающих воспаление в организме. Однако эксперты не советуют резко увеличивать потребление триптофана, например, из-за употребления индейки. "Даже если вы едите больше триптофана, организм может не использовать его должным образом", – объяснил Исалес.
Исследования продолжаются, поскольку учёные пытаются найти оптимальную комбинацию кислот и химических соединений в пище для достижения максимального эффекта.
Ниже приведены несколько продуктов, которые содержат триптофан и могут быть полезны для вашего здоровья.
Молоко
Согласно WebMD, молоко является отличным источником триптофана. Также другие молочные продукты, например йогурт с низким содержанием сахара могут помочь увеличить уровень этого вещества в организме.
Курица и листовая зелень
Курица и листовая зелень являются богатыми источниками триптофана. Важно отметить, что темное мясо курицы содержит больше триптофана, чем светлое мясо, а в индейке – наоборот.
Яйца
Согласно Healthline, яйца помогают повысить уровень триптофана в организме. Для лучшего эффекта важно употреблять желтки, поскольку именно в них содержится самое большое количество триптофана.
Семена и орехи
Среди растительных источников триптофана выделяются тыквенные семена, семена подсолнечника и арахис.
Овес
Одна чашка вареной овсянки содержит около 150 мг триптофана. Это лишь пятая часть количества триптофана в молоке и треть от того, что вы получаете от индейки. Однако даже привычная овсянка на завтрак уже приносит пользу организму.
Благодаря включению этих продуктов в ваш рацион можно обеспечить поддержку здоровья, снизить воспаление и способствовать замедлению процессов старения.
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