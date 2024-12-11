От зелени до орехов: лучшая еда для борьбы с воспалением и старением

Воспаление является основной причиной многих хронических заболеваний, таких как артрит, диабет и сердечно-сосудистые заболевания. Однако есть способ бороться с этими проблемами, и он кроется в диете.

Видео дня

Один из наиболее полезных ингредиентов, о котором часто забывают – триптофан. Это химическое соединение не только способствует улучшению настроения, но и оказывает мощное влияние на общее состояние здоровья и долголетие, пишет eatthis.com.

Доктор Садананд Фулзеле и доктор медицинских наук Карлос Исалес из Медицинского колледжа Джорджии при Университете Огасты в ходе исследования на мышах обнаружили, что диета с низким содержанием триптофана приводит к снижению уровня полезных кишечных бактерий. Это нарушает иммунную систему, ведь эти бактерии отвечают за производство химических соединений, таких как серотонин и мелатонин. Серотонин помогает поддерживать хорошее настроение, а мелатонин улучшает сон.

"Триптофан также производит метаболиты, способствующие нормальному функционированию органов", - отметил Исалес. И действительно, одно из последних исследований подтверждает, что снижение функций органов является одной из основных причин ухудшения здоровья с возрастом. Поэтому, вероятно, поддержание здорового уровня триптофана в организме оказывает положительное влияние на долголетие.

Исследование также показало, что низкий уровень триптофана в кишечнике может быть связан с увеличением количества бактерий, вызывающих воспаление в организме. Однако эксперты не советуют резко увеличивать потребление триптофана, например, из-за употребления индейки. "Даже если вы едите больше триптофана, организм может не использовать его должным образом", – объяснил Исалес.

Исследования продолжаются, поскольку учёные пытаются найти оптимальную комбинацию кислот и химических соединений в пище для достижения максимального эффекта.

Ниже приведены несколько продуктов, которые содержат триптофан и могут быть полезны для вашего здоровья.

Молоко

Согласно WebMD, молоко является отличным источником триптофана. Также другие молочные продукты, например йогурт с низким содержанием сахара могут помочь увеличить уровень этого вещества в организме.

Курица и листовая зелень

Курица и листовая зелень являются богатыми источниками триптофана. Важно отметить, что темное мясо курицы содержит больше триптофана, чем светлое мясо, а в индейке – наоборот.

Яйца

Согласно Healthline, яйца помогают повысить уровень триптофана в организме. Для лучшего эффекта важно употреблять желтки, поскольку именно в них содержится самое большое количество триптофана.

Семена и орехи

Среди растительных источников триптофана выделяются тыквенные семена, семена подсолнечника и арахис.

Овес

Одна чашка вареной овсянки содержит около 150 мг триптофана. Это лишь пятая часть количества триптофана в молоке и треть от того, что вы получаете от индейки. Однако даже привычная овсянка на завтрак уже приносит пользу организму.

Благодаря включению этих продуктов в ваш рацион можно обеспечить поддержку здоровья, снизить воспаление и способствовать замедлению процессов старения.

Ранее OBOZ.UA писал, что есть на завтрак, чтобы снизить холестерин.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.