Отказ от курения может привести к увеличению веса: эксперты объяснили, в чем причина

Отказ от курения может привести к увеличению веса. Американские ученые сказали, что бывшие курильщики питаются жирной и сахаросодержащей пище, чтобы восполнить никотиновую абстиненцию.

Исследование провели ученые из Университета Миннесоты (США), пишет Daily Mail. 42 курильщиков попросили отказаться от этой привычки на сутки. После этого их пригласили в лабораторию и попросили выбрать еду из восьми разных закусок. В 65% случаев они выбирали еду с высоким содержанием соли и жира.

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Их предпочтения сравнивали с курильщиками, которых не просили отказаться от курения, и группой некурящих. В целом они потребляли на 30% больше калорий, чем некурящие и курильщики.

Ученые отметили, что курильщики выбирают калорийную еду, чтобы заполнить никотиновый вакуум.

"Результаты исследования могут быть связаны с употреблением пищи, особенно высококалорийной, чтобы справиться с негативным аффектом и стрессом, которые характеризуют чувства, которые люди испытывают во время курения", – рассказал психолог, руководивший исследованием Мустафа аль'Абси.

Ученый предположил, что курильщики, которые воздерживаются от сигарет, могут потреблять больше калорий из-за опиоидной системы, которая связана с облегчением боли.

Как сообщал OBOZREVATEL, японские ученые выяснили, что курение может снизить уровень антител в организме человека после вакцинации от коронавируса.