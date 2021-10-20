Отказ от некоторых продуктов может снизить риск инсульта на 80%: результаты исследования

Ученые выяснили, что определенная диета, такая как отказ от ряда продуктов, может значительно снизить риск развития инсульта у человека. Как утверждают специалисты, правильно подобранное меню на 80% может обезопасить человека от необратимых последствий заболевания сердечно-сосудистой системы.

Как напомнил Еxpress, упоминая Европейское проспективное исследование рака и питания (EPIC), инсульт возникает, когда приток крови к мозгу человека блокируется, что, в свою очередь, препятствует поступлению кислорода в ткани мозга. Чем раньше человек получит лечение от инсульта, тем меньше он будет поврежден.

По словам специалистов, снизить вероятность инсульта можно исключив из своего рациона определенные продукты.

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"Диеты с высоким содержанием насыщенных жиров и трансжиров связаны с инсультом и иными сердечными заболеваниями", – сказано в статье.

Также эксперты предостерегают от избыточного употребления соли. Ее слишком большое количество в рационе может повысить уровень артериального давления.

Свои выводы ученые сделали изучая медицинские карты и анкетируя 400 тысяч человек из девяти европейских стран, включая Данию, Германию, Грецию, Италию, Нидерланды, Норвегию, Испанию, Швецию и Великобританию.

В рамках EPIC участники ответили на вопросы об их привычном питании, образе жизни, истории болезни и социально-демографических характеристиках.

Исследователи наблюдали за участниками в среднем в течение 12,7 лет. В этот период ученые обращали внимание на то, сколько мяса, рыбы, молока, яиц, зерновых и фруктов, бобов и семян, пищевых волокон едят эти люди.

"Исследование показало, что более высокое потребление фруктов, овощей, клетчатки, молока, сыра или йогурта было связано с более низким риском ишемического инсульта, но не геморрагического инсульта. В частности, на каждые дополнительные 200 граммов (г) фруктов и овощей, которые человек потреблял каждый день, снижало риск ишемического инсульта на 13 процентов, а 10 г / день пищевых волокон снижали этот риск на 23 процента", – определили ученые.

Ишемический инсульт – самый распространенный вид инсульта. Он возникает, когда сгусток крови блокирует приток крови и кислорода к мозгу. Эти сгустки крови обычно образуются в областях, где артерии с течением времени были сужены или заблокированы жировыми отложениями, известными как бляшки.

Специалисты также выделили главные факторы, повышающие риск инсульта:

Курение

Высокое кровяное давление

Ожирение

Высокий уровень холестерина

Диабет

Чрезмерное употребление алкоголя.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые выяснили, как место жительства влияет на риск развития инсульта.