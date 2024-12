Отказ от завтрака: как тело реагирует на отсутствие первого приема пищи

Хотя многие эксперты считают завтрак важным для здоровья, научных доказательств этого все же недостаточно. Кроме того, некоторые исследования даже указывают, что пропуск завтрака может быть полезным для снижения веса, если делать это правильно.

Тем не менее, если вы чувствуете потребность поесть утром, это тоже нормально. Особенно, если вы занимаетесь спортом, ведь мышцам для восстановления нужен белок. В Eat This, Not That рассказали, можно ли пропускать еду утром и как организм реагирует на отказ от завтрака.

Похудение

Исследования показали, что нет четкой зависимости между завтраком и регулярным похудением. Тем не менее одно из них указывает, что люди, которые пропускают завтрак, могут иметь незначительную разницу в весе из-за снижения калорийности пищи в течение дня. Это означает, что пропуск завтрака не всегда влияет на результат похудения.

Контроль калорий в течение дня

Отказ от завтрака может помочь снизить потребление калорий, поскольку люди обычно едят меньше в течение дня. Таким образом, пропуск завтрака может быть полезным шагом для контроля калорийности рациона.

Контроль сахара в рационе

Если завтрак состоит из сладких хлопьев или пирожных, отказ от него поможет уменьшить потребление сахара. Такие продукты часто содержат много сахара, которые не дают ощущения сытости и могут вызвать усталость. Пропуск такого завтрака позволяет избежать этого и избавиться от лишних калорий.

Получение больше питательных веществ

Еда важна для обеспечения организма необходимыми питательными веществами, однако получить их можно и в другое время в течение дня. В частности, тосты с авокадо и яйцом, сочетают клетчатку, полезные жиры и белок, поддерживающие сытость и здоровье. Однако съесть это можно не только на завтрак, но и на обед.

Чувство голода

Пропуск завтрака может привести к чувству голода позже, что увеличивает вероятность переедания. Лучше всего — добавлять необходимые калории в течение дня, чтобы обеспечить организм правильными питательными веществами, которые дарят сытость. Кроме того, важно знать свою дневную потребность в калориях, чтобы правильно удовлетворять потребности организма.

