Овощи против остеопороза: что нужно есть для здоровых костей

С годами кости теряют крепкость, что повышает риск переломов и остеопороза. Многие считают, что для их укрепления необходимо употреблять только молочные продукты, однако новые исследования доказывают другое.

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Оказалось, что некоторые овощи также играют важную роль в поддержании здоровья костной ткани. Изданиеeatthis.com рассказывает, какие продукты следует добавить в рацион, чтобы сохранить кости сильными на долгие годы.

В течение восьми недель ученые наблюдали за группой из 102 взрослых, которые обычно ели менее одной порции овощей в день. Часть участников добавила в свой рацион примерно 270 г овощей ежедневно, тогда как остальные не меняли своих привычек. Анализируя уровень питательных веществ, каротиноидов в крови и маркеров здоровья костей, исследователи пришли к выводу, что участники, потреблявшие больше овощей, имели лучшие показатели костной плотности.

Какие продукты укрепляют кости?

Как отмечает Фонд здоровья костей и остеопороза, овощи содержат много питательных веществ, положительно влияющих на состояние костей.

Зеленые листовые овощи богаты кальцием и витамином K, который важен для минерализации костной ткани. Оранжевые и красные овощи содержат калий, что помогает снизить потерю кальция. Продукты с высоким содержанием витамина С, в частности, брокколи, брюссельская капуста и перец, способствуют выработке коллагена, который обеспечивает гибкость и прочность костей.

Только ли кальций важен для костей?

Хотя кальций остается основным минералом для укрепления костей, его действие во многом зависит от других веществ.

Витамин D способствует усвоению кальция в кишечнике и формированию костной ткани, поэтому его уровень важно поддерживать.

Витамин K играет значительную роль в минерализации костей и снижает риск переломов.

Калий нейтрализует кислотную нагрузку организма, что предотвращает вымывание кальция из костей.

Магний, как отмечает The American Journal of Clinical Nutrition, повышает плотность костной ткани и уменьшает риск переломов, работая вместе с кальцием и витамином D.

Витамин C, по данным American Bone Health, необходим для синтеза коллагена, что обеспечивает эластичность костей и поддерживает их структуру.

Овощи содержат эти важнейшие вещества, поэтому их регулярное потребление способствует укреплению костей и помогает снизить риск остеопороза. Включение в рацион различных полезных продуктов – ключ к крепкой костной ткани в любом возрасте.

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