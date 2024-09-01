Ожидается три трудных периода: когда будут магнитные бури в сентябре и как к ним подготовиться

В сентябре 2024 года астрономы прогнозируют повышенную геомагнитную активность, которая может влиять на самочувствие метеозависимых людей. По предварительным данным, ожидается три периода, когда магнитные бури будут наиболее сильными.

Чтобы снизить негативные последствия для здоровья, важно знать, как нужно подготовиться к колебаниям магнитосферы. Когда ожидаются магнитные бури в сентябре 2024 года и как спастись от вредного воздействия, читайте в материале OBOZ.UA.

Календарь магнитных бурь на сентябрь 2024 года

Прогноз магнитных бурь на месяц является лишь предварительным – данные еще могут меняться, ведь солнечная активность достаточно непредсказуема. Национальные метеорологические службы и научные организации, такие как NOAA, регулярно публикуют обновленные прогнозы.

Согласно предварительному прогнозу, в первый месяц осени ожидается три периода, когда сила магнитных бурь достигнет К-индекса 6 баллов (сильная буря) и выше.

Когда в сентябре ожидаются магнитные бури:

– 3 сентября 2024 года – слабая буря, К-индекс 3;

– 8 сентября 2024 года – сильная буря, К-индекс 6;

– 10 сентября 2024 года – сильная буря, К-индекс 7;

– 15 сентября 2024 года – умеренная буря, К-индекс 4;

– 16 сентября 2024 года – умеренная буря, К-индекс 4;

– 17 сентября 2024 года – умеренная буря, К-индекс 4;

– 23 сентября 2024 года – сильная буря, К-индекс 5;

– 24 сентября 2024 года – сильная буря, К-индекс 6;

– 25 сентября 2024 года – умеренная буря, К-индекс 4;

– 28 сентября 2024 года – слабая буря, К-индекс 3.

Напомним, шкала K-индекса от 0 до 9 указывает на силу магнитной бури. K-индекс, начиная с 3, означает слабую геомагнитную активность, К-индекс 4 – умеренную магнитную бурю, а К-5 означает бурю высокой силы и интенсивности.

Почему в 2024 году много магнитных бурь

Именно 2024 приходится на пик текущего 11-летнего цикла солнечной активности. Это означает, что Солнце сейчас наиболее активно, а количество солнечных вспышек и выбросов достигает своего максимума. Выбросы солнечной плазмы взаимодействуют с магнитным полем Земли, вызывая его возмущение. Это и вызывает магнитные бури.

Как улучшить самочувствие во время магнитных бурь

Чтобы минимизировать негативное влияние магнитных бурь на здоровье, медики советуют придерживаться основных принципов здорового образа жизни.

В частности, важно соблюдать режим дня – вовремя ложиться спать, делать перерывы для отдыха в течение дня, гулять на свежем воздухе.

Также следует быть внимательным к рациону питания, избегая вредной пищи и употребляя больше воды.

Кроме того, следует быть умеренно физически активным в периоды магнитных бурь, не перегружать орагнизм тяжелыми тренировками.

Особенно важно позаботиться об эмоциональном состоянии: не нервничать, избегать стрессовых ситуаций. Можно попрактиковать техники расслабления, такие как медитация, глубокое дыхание и ароматерапия.

Улучшить самочувствие могут контрасный душ, употребление травяного чая, прогулка на свежем воздухе.

При наличии хронических заболеваний следует обязательно проконсультироваться с врачом относительно рекомендаций на время магнитных бурь.

Как сообщал OBOZ.UA, по данным NASA, Солнце сейчас находится примерно на среднем этапе своего существования. Через 5 млрд лет оно начнет разрушаться и внешние слои солнечной атмосферы поглотят Землю.

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