Ожирение у мужчин: новое исследование выявило связь с распространенным видом рака

Новое исследование, опубликованное в журнале "Cancer Causes & Control", выявило один из ключевых побочных эффектов избыточного веса у мужчин. Оказывается, что абдоминальное ожирение может быть причиной развития второго по распространению рака среди мужчин.

Если немного лишнего веса на животе вызывает у вас дискомфорт, возможно, пора обратить на это внимание. Как пишет Eat This Not That, речь идет об абдоминальном ожирении, что может значительно повысить риск развития рака простаты.

Этот вид рака является самым распространенным видом рака среди мужчин в Канаде, где проводилось исследование. Всего принимали участие пять исследователей в области здравоохранения и эпидемиологии из Канадского института научных исследований (National Institute of Scientifique) при поддержке Канадского общества рака.

Зная, что ожирение было связано с раком предстательной железы, команда решила исследовать, влияет ли распределение лишнего веса на развитие этого заболевания.

Ученые проанализировали данные более 1900 человек, собранные в период с 2005 по 2012 год. Они измерили окружность талии и бедер участников, а также собрали информацию об их росте, весе и других параметрах для расчета индекса массы тела (ИМТ).

Результаты исследования показали, что абдоминальное ожирение связано с повышенным риском развития агрессивного рака простаты. С увеличением ИМТ увеличивается возможность развития прогрессирующего рака простаты.

Исследователи также выяснили, что окружность талии 40 дюймов (около 102 см) и более значительно повышает риск агрессивного прогрессирующего рака простаты.

Интересно, что исследователи обнаружили, что общее ожирение само по себе не является причиной рака простаты. Именно жир на животе может вызвать пролиферацию клеток рака простаты. Абдоминальное ожирение вызывает гормональные и метаболические изменения, способствующие росту гормонозависимых раковых клеток. Это связано с понижением уровня тестостерона и состоянием хронического воспаления, что способствует развитию агрессивных опухолей.

Мари-Элиз Парент, ведущий исследователь исследования, отметила, что открытие этого исследования открывают новые возможности для врачей работать профилактически с пациентами. Определение факторов риска агрессивного рака является большим шагом вперед в исследованиях здравоохранения, поскольку этот вид рака тяжелее всего лечить. Благодаря этому исследованию врачи смогут работать превентивно, более тщательно наблюдая за мужчинами с этим фактором риска.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, существует ли связь между раком и татуировкой.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.