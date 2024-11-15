Партнерство для похудения: как поддержка близкого человека удваивает шансы на успех

Процесс похудения требует не только усилий и самодисциплины, но и знаний, ресурсов и готовности изменить свои привычки к лучшему. Поскольку этот путь может быть достаточно сложным, следует воспользоваться каждой возможностью для повышения шансов на успех, применяя экспертные советы и стратегии.

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Согласно новому исследованию есть еще одна важная вещь, которая может значительно облегчить ваш путь к похудению: попросите партнера или друга присоединиться к вам в этом деле. Более об этом подходе пишет издание eatthis.com.

"Наше исследование показывает, что когда партнеры работают вместе над изменением своих привычек, шансы на успех в похудении значительно возрастают. У тех, кто имел партнера в программе похудения, наблюдалась большая потеря веса по сравнению с теми, кто работал самостоятельно", - отмечает Лотте. Вервей, аспирант Амстердамского университета прикладных наук.

Хотя исследование было сосредоточено на пациентах, восстанавливавшихся после сердечных приступов, эти выводы актуальны для каждого, кто хочет сбросить лишние килограммы. Для проведения исследования изучали две группы участников: 411 человек, изменивших свои привычки для улучшения здоровья, и 413 человек, которые этого не сделали. Участники группы здорового образа жизни были вовлечены в три основных направления: снижение веса, повышение физической активности и отказ от курения. Занятия по контролю веса проводились в течение года под руководством тренера, группы физической активности использовали акселерометр для мониторинга активности, а курильщики получили терапию для отказа от привычки. Оказалось, что участвовавшие вместе пары имели почти вдвое больше шансов (шанс соотношения 2,45) улучшить свое здоровье за год.

"Важно понимать, что изменение привычек – это сложный процесс, и когда только один человек пытается изменить свою жизнь, могут возникать трудности из-за бытовых факторов или отсутствия поддержки. В таком случае на помощь приходит партнер", – отметила Вервей.

Эти результаты подтверждают предварительные исследования, которые показали, что когда один человек в паре испытывает проблемы с ожирением, то существует 37% вероятность, что другая половина также будет страдать от этой проблемы. Но новое исследование показывает, что совместная работа над достижением цели может привести к положительным изменениям.

Если вы хотите похудеть вместе со своим партнером, не забывайте, что у вас могут быть разные потребности. "Мужчины часто могут есть больше, не набирая веса, и теряют ее медленнее, чем женщины", – объясняет эксперт WebMD Синтия Сасс.

Специалисты отмечают, что мужчины и женщины должны применять разные стратегии для похудения. К примеру, у женщин организм может по-разному реагировать на физические упражнения. "Когда мужчины увеличивают физическую активность, они начинают терять вес, поскольку их организм не побуждает их есть больше. Однако для большинства женщин это не всегда так", – говорит специалист по питанию Нэнси Кларк.

Поэтому важно помнить, что процесс потери веса индивидуален. И лучше всего, когда у вас есть близкий человек, поддерживающий вас морально.

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