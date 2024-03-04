Пациенты после трансплантации могут получать лекарства бесплатно: в НСЗУ рассказали процедуру

После трансплантации граждане Украины могут получать лекарства бесплатно. Также возможна частичная доплата по программе реимбурсации.

В НСЗУ рассказали подробную процедуру получения препаратов. Программа действует в пределах реестра "Доступные лекарства".

В ведомстве отметили, что иммуносупрессанты необходимы для лиц в посттрансплантационном периоде. Пациенты могут получить эти препараты бесплатно или с частичной доплатой по программе реимбурсации.

Как получить лекарство:

– Если пациент находится в стационаре после трансплантации, через три месяца после трансплантации он проходит плановое обследование, и трансплант-координатор создает план лечения и е-рецепт на лекарства.

– Если пациент нуждается в изменении курса лечения, то он сдает анализы, и координатор либо подбирает новую медикаментозную терапию, либо выписывает новый е-рецепт по существующим назначениям.

- Если у пациента уже подобранная терапия, то на основе плана лечения координатор повторно выпишет е-рецепт.

– Если пациенту проведена трансплантация за границей, то он с соответствующими документами обращается в трансплантационный центр. Иммуносупрессивные препараты по е-рецепту можно получить в любой аптеке, имеющей договор с НСЗУ.

Как сообщал OBOZ.UA, государственный почтовый оператор "Укрпочта" расширил действие программы "Укрпочта. Аптека" по бесплатной доставке лекарств в деоккупированные и прифронтовые территории. Теперь она действует в Запорожской, Николаевской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях, а также на всей территории Сумщины.

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