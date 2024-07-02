Пейте больше чая и чистите зубы после обеда: советы по сжиганию жира на животе
Если вы не знаете, как бороться с жиром на животе, следует попытаться соблюдать несколько простых правил. К примеру, можно фотографировать свой обед. Это может помочь вам есть меньше во время ужина.
Анализ исследований питания в American Journal of Clinical Nutrition показал, что когда люди вспоминают свой последний прием пищи как сытный и сытный, они обычно потребляют меньше калорий во время следующего приема пищи, пишет Eat This Not That.
"Тост" по авокадо без углеводов
Вам не нужны дополнительные углеводы из хлеба, если у вас есть кусочек швейцарского сыра. Обмотайте ломтики швейцарского сыра вокруг ломтиков копченой индейки, намазанные гуакамоле. Закрепите зубочистками. Готово!
Сэкономьте калории на домашней пике
Домашняя пицца по сравнению с пирогом из пиццерии снизит количество калорий и добавит питательности, если ее приготовить правильно.
Чистите зубы после еды
После обеда почистите зубы. Мятная свежесть сделает перекус или десерт менее привлекательными.
Меньше пейте алкоголя
Употребление алкоголя связано с увеличением веса. А если у вас есть проблемы с сахаром в крови, вам следует быть очень аккуратными и даже свести к минимуму потребление алкоголя, если не отказаться от него совсем.
Пейте больше чая
Заполняйте свой кухонный амбар чаем — и пейте его регулярно. Чай – это самое ближайшее, что мы сейчас имеем, к волшебному эликсиру для похудения. С низким содержанием калорий и богатым полезными для здоровья соединениями, называемыми катехинами, чай может помочь уничтожить упрямый жир на животе и даже бороться с болезнями.
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