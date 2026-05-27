Перед операцией: 5 вопросов к пластическому хирургу о подтяжке груди к пластическому хирургу

Подтяжка груди – популярная процедура, которую ежегодно выбирают тысячи украинских женщин, чтобы снова почувствовать себя привлекательными. Как понять подходит ли она именно вам, а также что нужно знать перед операцией, рассказал основатель COSMETIC SURGERY CLINIC, пластический хирург Александр Бебих.

Кому рекомендована подтяжка груди?

Для проведения мастопексии есть несколько показаний. Основное – птоз, или опущение груди. Это случаи, когда соски или кожа опускаются ниже субмаммарной складки (естественная складка под грудью, где нижний край молочной железы переходит в грудную клетку – Прим). Также эта операция рекомендована при потере упругости груди после беременности, резком похудении, когда грудь выглядит пустой, потому что кожа не может сократиться, асимметрии груди.

Обычно женщины решаются на операцию тогда, когда вернуть былую красоту без помощи хирурга просто невозможно. Некоторые пациентки рассказывают, что стесняются ходить в бассейн, потому что после вскармливания у них опустилась грудь. Раньше девушка чувствовала себя красивой, а теперь смотрит в зеркало и ей не нравится то, что она видит. Появляются комплексы, которые заходят так далеко, что женщина может заниматься любовью с партнером только в темноте. И это не выдумки, это реальные истории. То есть мы не только возвращаем груди красоту, мы еще и избавляем от комплекса, который мешает женщине чувствовать себя счастливой и желанной.

Три степени птоза

Птоз имеет три степени. Первый – малозаметный, когда грудь немного опустилась, но кожа остается эластичной, а соски находятся выше или на уровне складки под грудью. На этом этапе птоз можно скорректировать уходовой косметикой, физическими упражнениями и массажем. При второй и третьей степени, когда сосок находится на уровне складки под грудью или ниже – поможет только хирургическая коррекция.

С имплантатами или без: как определить?

Женщин, которые хотят сделать подтяжку груди, можно разделить на две группы. Одним для проведения операции достаточно своих тканей. Другим для получения формы и объема нужен искусственный наполнитель. Из собственного опыта скажу, что мы чаще используем имплантаты. Так происходит потому, что многим женщинам хочется увеличить размер груди. Когда на консультации заходит речь об имплантатах, всегда рассказываю, что они могут служить 10-15 лет, но при условии, что не будет колебаний веса или беременности. Объясняю, что в некоторых случаях вокруг имплантата может сформироваться капсула, которая деформирует контуры молочной железы. Тогда может потребоваться корректирующая операция. Когда подтяжка делается без имплантата, эти проблемы просто не возникают. Оптимальный вариант мы выбираем вместе с пациенткой. Мне нравится, что сегодня девушки не гонятся за большими размерами. Большинству нравятся естественные формы груди. К тому же, чем больше объем груди, тем быстрее она снова начнет опускаться.

Тест с карандашом

Для определения степени птоза существует популярный тест с карандашом, который можно сделать даже дома. Станьте перед зеркалом и положите карандаш под нижнюю часть груди (там где она соприкасается с грудной клеткой). Отпустите карандаш. Если он упал на пол – грудь достаточно упругая. Если карандаш держится на месте, но сосок находится выше субмаммарной складки – это может свидетельствовать о первой степени птоза. Если же сосок находится на уровне или чуть ниже субмаммарной складки, а карандаш не падает - это признак высшей степени птоза. Сигналом о птозе также могут быть раздражение или сыпь в складках под грудью, которые возникают из-за трения кожи.

Какие риски существуют во время операции?

Мастопексия может быть операцией среднего или повышенного уровня сложности. Все зависит от состояния груди и метода, который выбирает хирург. Риски и осложнения обычно существуют, как и при любом хирургическом вмешательстве. Прежде всего это повышенное кровотечение, повреждение нервов и сосудов, или реакция организма на анестезию. К счастью серьезные осложнения случаются редко: особенно если мастопексию делает опытный хирург. Что касается неприятных моментов, которые возникают уже после операции: пациенты жалуются на временное снижение чувствительности сосков, отеки, синяки и асимметрию груди. Хочу сразу успокоить: это нормальные реакции, которые исчезают через 1-2 недели. В реабилитационный период также существует риск расхождения швов, могут образовываться грубые рубцы. Эти проблемы появляются из-за того, что пациент не придерживается рекомендаций врача: занимается физическим трудом, или плохо обрабатывает швы.

Останутся ли после операции рубцы?

Этот вопрос больше всего интересует пациенток. Объясняю им: чтобы поднять грудь и придать ей эстетическую форму, кожу придется разрезать. И сразу успокаиваю: в большинстве случаев рубцы становятся тонкими и малозаметными уже через год. Могу привести яркий пример из своей практики. Одна из пациенток мечтала сделать подтяжку, а когда увидела швы, расплакалась. Жаловалась, что больше никто не захочет смотреть на ее грудь. Добавлю, что мы делали классическую вертикальную мастопексию, то есть швы были вокруг ареолы (темный участок вокруг соска – Прим.) и шли вертикально вниз. Но уже через 6 месяцев она пришла на осмотр и была довольна: рубцы стали практически незаметными. Как быстро исчезнут рубцы - это зависит от пациента. Если во время реабилитации женщина носит компрессионное белье, избегает физических нагрузок, ухаживает за швами и прячется от солнца – ультрафиолет делает рубцы темнее - результат будет замечательным. Но как ни крути, даже малозаметные рубцы – это плата за красивую грудь.

Как правильно выбрать методику операции?

Есть несколько современных методик мастопексии: периареолярная, вертикальная и якорная. Хирург выбирает нужную в соответствии со степенью птоза пациента. При незначительном опущении груди подойдет периареолярная подтяжка. Во время операции иссекается полоска кожи вокруг ареол и подтягиваются опущенные ткани. У этой методики лишь один недостаток – форма груди становится более плоской.

Если у пациентки можно взять жировую ткань и заполнить ею нижний полюс груди, лучше выбрать классическую вертикальную мастопексию. Этот вариант подходит для средней степени птоза. Мы делаем разрезы вокруг ареолы и вертикально вниз к субмаммарной складке, а затем создаем новую форму груди.

Разобраться с птозом третьей степени поможет якорная подтяжка. Делается несколько разрезов: вокруг ареолы, вертикальный вниз и горизонтальный в складке под грудью. Именно поэтому эту процедуру иногда называют "Т-подтяжкой". Если вы хотите не только поднять грудь, но и увеличить ее размер, хирург будет делать комбинированную операцию – подтяжку и установку имплантатов. Первый месяц после операции грудь будет несколько приподнятой, но потом займет правильное положение и станет красивой.