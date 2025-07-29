Передается через укусы клещей: что такое болезнь Лайма и как ее распознать

Ежегодно около 20 тыс. человек обращаются в медицинские учреждения с укусами клещей, поскольку эти членистоногие являются переносчиками опасного инфекционного заболевания – болезни Лайма или боррелиоза. В Украине почти каждый третий клещ несет потенциальную опасность.

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Инфицироваться возможно в случае, если клещ находится на коже не менее суток. OBOZ.UA рассказывает об этом подробнее.

Что такое болезнь Лайма

Болезнь Лайма или боррелиоз – это инфекционное заболевание, вызванное бактериями рода Borrelia, которые передаются человеку с укусом зараженного клеща. Чаще всего оно поражает кожу, нервную систему, сердце и опорно-двигательный аппарат и приобретает хроническое и рецидивирующее течение.

Основные симптомы болезни Лайма:

плоская круглая сыпь, похожая на красный овал или кольцо, которая может появиться в любой части тела;

лихорадка;

головная боль;

ощущение усталости;

боли в мышцах и суставах;

увеличенные лимфатические узлы.

Возможные осложнения и специфические проявления:

расстройства сна;

затрудненная концентрация;

паралич мимических мышц лица;

онемение или покалывание в конечностях;

менингит;

воспаление миокарда;

повреждение клапанов сердца.

Как диагностируют боррелиоз

Диагностика начинается со сбора медицинской истории – важно, был ли укус клеща или проживание в регионе, где распространена эта инфекция. Через несколько недель после заражения в крови уже появляются антитела, поэтому тогда наиболее информативны следующие методы:

ИФА (иммуноферментный анализ) – позволяет выявить антитела к возбудителю Borrelia burgdorferi;

Вестерн-блот – подтверждает положительный результат ИФА, выявляя антитела к специфическим белкам возбудителя;

ПЦР (полимеразная цепная реакция) – применяется при подозрении на поражение суставов или нервной системы, анализируя суставную жидкость или спинномозговую жидкость.

Как лечат боррелиоз

После подтверждения диагноза врач назначает курс антибиотиков, который длится от 10 до 28 дней. Очень важно пройти весь курс полностью, даже если симптомы начали исчезать. Пациенты, которые получили адекватное лечение на раннем этапе заболевания, обычно полностью выздоравливают. Своевременная диагностика и назначенная терапия позволяют избежать постинфекционного синдрома.

Как предотвратить болезнь Лайма

Защищайте себя на природе. Если находитесь в лесистой или травянистой местности, надевайте закрытую одежду: длинные брюки, рубашку с длинными рукавами, головной убор и перчатки. Избегайте высокой травы, отдавайте предпочтение открытым тропам.

Используйте репелленты. Средства, содержащие ДЭТА (не менее 10%), эффективно отпугивают клещей.

Проверяйте себя. После прогулки внимательно осмотрите себя, детей и домашних любимцев.

Правильно удаляйте клещей. Если обнаружили клеща, захватите его пинцетом как можно ближе к коже и медленно извлеките. Проверьте, вышел ли он полностью. Обработайте место укуса антисептиком.

Что следует знать:

наибольшее количество случаев боррелиоза приходится на период с мая по ноябрь. Именно тогда активны иксодовые клещи;

инкубационный период длится от 1 до 45 дней (чаще 7–14);

люди обладают высокой чувствительностью к возбудителю;

наибольший риск заражения у тех, кто часто находится на открытом воздухе: в лесу, парках и т.д;

передача болезни от человека к человеку невозможна – инфекция распространяется исключительно через укусы клещей.

Что предшествовало

В Киеве с мая по июнь зафиксирован рост количества больных системным клещевым боррелиозом. По информации "Киевского городского Центра контроля и профилактики болезней", умерших в результате заболевания боррелиозом в столице нет. В мае-июне 2025 года в городе было зарегистрировано 164 больных (146 взрослых и 18 детей до 17 лет).

Как сообщал OBOZ.UA, в столице зафиксировали рост заболеваемости COVID-19. Если с 7 апреля по 1 июня было зарегистрировано 150 больных, то за неполные два месяца лета уже 260.

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