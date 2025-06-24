На протяжении последних 10 лет индустрия красоты находилась под влиянием ярко выраженного тренда: большие губы, острые скулы, чёткие подбородки, массивные черты лица. Социальные сети, фильтры, популярные инфлюенсеры с якобы идеальными пропорциями задавали тон. Пациенты приходили к косметологам с запросом "сделайте как у неё", и миллилитры за миллилитрами филлеров шли в дело.

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Но мода изменчива и сегодня перекачанные лица всё чаще вызывают не восхищение, а недоумение и даже насмешки окружающих. Актуальным становится тренд естественности, мягкости, гармонии черт. Красота теперь измеряется не размерами губ, а тем, насколько лицо выглядит живым, естественным, молодым и "своим".

Что делать если уже переборщили ?

Многие из тех, кто активно увеличивал губы, скулы, подбородок в течение последних лет, теперь чувствуют себя заложниками своего отражения в зеркале. Они понимают: лицо стало тяжёлым, неузнаваемым, а мимика - скованной. Но мысль о том, чтобы растворить филлеры, вызывает страх.

Почему бояться не нужно

Если в вашем случае были использованы качественные филлеры на основе гиалуроновой кислоты, - вы абсолютно в безопасности. Гиалуроновая кислота полностью растворяется с помощью специального фермента -гиалуронидазы.

Важно, чтобы процедура была выполнена опытным врачом, который:

оценит анатомию лица и объёмы;

при необходимости выполнит пробу на чувствительность;

аккуратно и дозированно введёт препарат, чтобы вернуть чертам лица мягкость и натуральность.

Филлеры не нужно "носить", пока они сами не исчезнут. Иногда они могут оставаться в тканях годами, мигрировать, уплотняться - и это уже не о красоте, а о хронической деформации.

Если использовались биополимерные гели?

Здесь всё сложнее: биополимерные (пермаментные) гели не поддаются растворению. Чаще всего их приходится удалять хирургическим путём. Именно поэтому сегодня такие материалы уже практически не используются в цивилизованной эстетической медицине. Если у вас были подобные процедуры в прошлом, важно обратиться к специалисту, пройти диагностику (например, УЗИ мягких тканей) и определить тактику коррекции.

Мода на гармонию - надолго

Стирание индивидуальности ради тренда осталось в прошлом. Сейчас пациенты всё чаще приходят к косметологу с фразой: "Хочу быть собой, только чуть моложе и свежее."

Это главный ориентир современной эстетической медицины. Мы не "лепим новые лица", мы поддерживаем природную красоту, помогая сохранить здоровье кожи, чёткий овал, выразительные, но естественные черты.

Если вы чувствуете, что ваше лицо стало не вашим, не нужно терпеть. Филлеры — это не приговор. Под контролем врача их можно растворить, освободив лицо от ненужных объёмов и начать всё заново - мягко, деликатно и правильно.

Вы имеете право выглядеть так, как хотите - тренды наконец это подтверждают.

Будьте здоровы, красивы и счастливы!