Колбаса, ветчина, сосиски и бекон уже давно стали почти незаметной частью повседневного рациона. Бутерброд на завтрак, нарезка к ужину, сосиска, когда нет времени готовить. Удобно, вкусно и продается с таким домашним уютом, словно бабушка лично контролировала производственную линию.

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Однако за красивой упаковкой скрывается факт, о котором пищевая промышленность предпочитает говорить шепотом. Международное агентство по изучению рака IARC отнесло употребление переработанного мяса к группе 1, то есть признало его канцерогенным для человека. Доказанное последствие регулярного потребления повышение риска колоректального рака.

Это не предположение, не модный тренд в диетологии и не война против мясокомбинатов. Это вывод международной группы экспертов по итогам анализа исследований.

Что означает группа 1

К переработанному мясу относятся продукты, которые солили, коптили, ферментировали, консервировали или обрабатывали иным способом для продления срока хранения или изменения вкуса.

Даже цельный кусок свинины или индейки становится переработанным мясом, если его засолили, закоптили или законсервировали. Надпись "премиум", "фермерский", "детский" или "натуральный" не отменяет биологию. Канцерогенный риск, к сожалению, не читает рекламных слоганов.

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В то же время группа 1 не означает, что бутерброд с ветчиной и пачка сигарет одинаково опасны. Классификация IARC показывает убедительность доказательств, а не величину риска. Курение остается несравненно более опасным. Но причинно-следственная связь между регулярным употреблением переработанного мяса и колоректальным раком считается доказанной.

Сколько нужно съесть, чтобы риск возрос

По оценке IARC, каждые 50 граммов переработанного мяса в день связаны примерно с 18% повышением риска колоректального рака.

Пятьдесят граммов, в зависимости от продукта, это примерно одна сосиска, небольшая порция бекона или несколько ломтиков ветчины. То есть речь идет не о гастрономическом фестивале, а об обычном ежедневном бутерброде.

Важно правильно понимать цифру 18%. Это не означает, что 18 из 100 человек обязательно заболеют. Для миллионов потребителей, которые годами едят колбасу каждый день, это уже тысячи дополнительных случаев рака.

Одна сосиска не вызовет опухоль на следующее утро. Эпидемиологические исследования оценивают привычное длительное потребление. Значение имеют регулярность, количество и годы, в течение которых обработанное мясо остается частью рациона.

Почему после 50 лет этот риск особенно важен

Колоректальный рак может возникнуть в любом возрасте, но вероятность его развития заметно возрастает после 50 лет. Именно в старших возрастных группах диагностируется большинство случаев заболевания.

Пол здесь не является защитным фактором. На колоректальный рак болеют и мужчины, и женщины. У мужчин показатели заболеваемости часто несколько выше, но женщины также подвержены значительному риску.

Переработанное мясо не становится внезапно более токсичным в день пятидесятилетия. С возрастом повышается базовая вероятность опухолевых изменений, накапливается влияние питания, алкоголя, курения, избыточного веса, недостаточной физической активности и наследственных факторов. Поэтому дополнительное увеличение относительного риска после 50 лет может иметь более серьезные последствия в абсолютных цифрах.

Если человек годами ест колбасу или ветчину почти каждый день, после 50 лет это уже не просто вкусовая привычка. Это фактор риска, который можно устранить без операции, таблеток и государственной программы с красивой презентацией.

Что происходит

При солении, копчении и использовании нитритов могут образовываться N-нитрозосоединения. Часть из них обладает канцерогенными свойствами. Гемовое железо, содержащееся в красном мясе, может способствовать образованию таких соединений непосредственно в кишечнике и усиливать окислительное повреждение клеток.

При жарке, приготовлении на гриле и другой высокотемпературной обработке могут образовываться гетероциклические амины и полициклические ароматические углеводороды. Особенно много их возникает при подгорании продукта и контакте жира с открытым огнем.

Часто колбасные изделия также содержат много соли и насыщенных жиров. Это уже дополнительная нагрузка на артериальное давление, сердечно-сосудистую систему и метаболическое здоровье. Крупное исследование с участием почти 2 млн человек показало, что 50 граммов переработанного мяса в день ассоциировались примерно с 15% повышением риска сахарного диабета 2 типа.

То есть колоректальный рак здесь не единственный незваный гость.

Существует ли безопасная колбаса

Научных доказательств того, что какая-либо колбаса полностью лишена онкологического риска, нет. Уменьшение количества соли, нитритов и жира может улучшить состав продукта, но не превращает переработанное мясо в профилактическое питание.

Даже надпись "без добавления нитритов" не является автоматическим доказательством отсутствия риска. Важны не только отдельные добавки, но и тип мяса, способ консервирования, копчения, температура приготовления и общая структура рациона.

Производитель может полностью соблюдать действующие пищевые нормы. Но соответствие нормам означает лишь то, что продукт разрешено продавать. Оно не доказывает, что его безопасно употреблять ежедневно в течение двадцати лет.

Что делать пациенту

Если вы хотите максимально снизить именно этот пищевой фактор риска, самое последовательное решение простое: не употреблять обработанное мясо.

World Cancer Research Fund рекомендует есть его как можно реже, а по возможности не есть вообще.

Если полностью отказаться пока не получается, стоит по крайней мере перестать есть такие продукты ежедневно, уменьшить порции и не делать их постоянным источником белка. "Только по праздникам" здесь гораздо разумнее, чем "каждое утро, потому что быстро".

После 50 лет одного правильного питания недостаточно

В Украине в 2024 году зарегистрировали 13 239 новых случаев колоректального рака. Всего под медицинским наблюдением находились более 111 тысяч человек с раком толстой или прямой кишки.

В мире ежегодно диагностируют около 1,9 млн случаев этого заболевания. Колоректальный рак занимает третье место среди наиболее распространенных онкологических заболеваний и второе место среди причин смерти от рака.

Украинские рекомендации предусматривают скрининг людей в возрасте 50–75 лет с помощью теста кала на скрытую кровь или фекального иммунохимического теста. При положительном результате требуется колоноскопия. Американские рекомендации уже предлагают начинать регулярный скрининг с 45 лет.

Если в семье были случаи колоректального рака, имеется синдром Линча, полипы или воспалительные заболевания кишечника, обследование может понадобиться раньше.

Кровь в кале, стойкое изменение частоты или характера стула, необъяснимая железодефицитная анемия, длительная боль в животе или потеря веса требуют обращения к врачу независимо от возраста. При наличии симптомов это уже не скрининг, а полноценная диагностика.

Вывод

Колбаса не вызывает рак после одного бутерброда. Но регулярное употребление переработанного мяса повышает риск колоректального рака, и эта связь убедительно подтверждена.

После 50 лет, когда базовая вероятность заболевания уже возрастает, игнорировать этот фактор особенно неразумно. Организму все равно, был ли продукт дорогим, фермерским или завернутым в дизайнерскую бумагу.

Хотите снизить риск, исключите переработанное мясо из рациона. А после 45–50 лет добавьте к здоровому питанию регулярный скрининг. Это гораздо эффективнее, чем годами есть колбасу, а потом лечить последствия.