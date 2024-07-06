Первый случай в мире: украинские хирурги провели операцию на сердце защитника уникальным способом. Видео

Хирурги Национального института сердечно-сосудистой хирургии имени М. М. Амосова успешно выполнили уникальную операцию на сердце 49-летнего защитника Юрия Сечки без необходимости разреза грудной клетки. Они пользовались внутрисосудистым доступом через руку.

Информацию об этом опубликовали на странице медицинского учреждения в Facebook. Сейчас пациент чувствует себя хорошо и проходит процесс реабилитации.

"По нашим данным, это первый случай в мире, когда подобная операция была проведена именно таким образом", – рассказали в Институте Амосова.

Врачи рассказывают, что Юрий Сичка, бывший технический работник в школе Винницкой области, получил тяжелое ранение грудной клетки под Бахмутом, помогая эвакуировать тела погибших. Вражеский снаряд пробил ему легкие и застрял в сердце.

Врачи в Днепре провели экстренную операцию, что спасла жизнь бойца, но в его сердечной артерии осталось опасное отверстие, через которое кровь попадала в полость сердца, что представляло серьезную угрозу жизни. Учитывая сложность ситуации, бойца транспортировали в Киев.

Консилиум кардиохирургов решил провести операцию без необходимости разреза грудной клетки, используя внутрисосудистый доступ через руку. Этот метод не нуждался в общей анестезии.

"Во время операции мы использовали внутрикоронарный ультразвуковой аппарат, который позволил нам видеть сосуд изнутри и точно установить специальные стент-графты – металлические конструкции до 5 мм в диаметре, которые закрыли поврежденную зону артерии", – говорят медики.

После операции состояние Юрия улучшилось и он успешно проходит реабилитацию.

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