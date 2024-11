Пищевые привычки, которые могут спровоцировать сердечный приступ

Чтобы сохранить форму и здоровье, следует избегать жирных продуктов, в частности насыщенных жиров, которые повышают риск сердечных заболеваний. Кроме того, важно контролировать порции пищи и уменьшить потребление соли.

Таким образом, только правильное питание и физическая активность помогут поддержать сердце в хорошей форме. Что еще может влиять на здоровье и от каких привычек стоит отказаться, рассказали в Eat This, Not That.

Жареная пища

Чтобы снизить риск сердечных заболеваний, стоит отказаться от пищи жаренной во фритюре. В частности, регулярное потребление таких продуктов, как картофель фри, пончики или куриные крылышки, может повысить риск сердечных заболеваний, инсульта и диабета. Также исследования показали, что блюда из фритюра способствуют развитию ожирения и гипертонии.

Большие порции

Правильный размер порции - это ключ к здоровому питанию. Помните, что даже полезная пища может нанести вред, если употреблять ее слишком много. Поэтому, контролируйте порции, чтобы получить максимальную пользу от каждого продукта.

Насыщенные жиры

Продукты с высоким содержанием насыщенных жиров, например жирное мясо, масло и некоторые молочные продукты, могут повышать уровень "плохого" холестерина. Это может привести к образованию бляшек в сосудах и увеличить риск сердечных заболеваний. Чтобы поддерживать здоровье сердца, стоит ограничить потребление таких продуктов и выбирать источники полезных жиров, например рыбу или масла.

Транс-жиры

Транс-жиры следует потреблять как можно реже, поскольку они повышают уровень "плохого" холестерина (ЛПНП) и снижают "хороший" холестерин (ЛПВП). Это, в свою очередь, может увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Недостаток здоровой пищи

Стоит отметить, что далеко не все жиры вредны, особенно когда речь идет об омега-3, которые содержатся в морепродуктах. Они помогают снижать уровень "плохого" холестерина и повышают уровень "хорошего", что улучшает здоровье сердца. Включайте в рацион 2-3 порции жирной рыбы или морепродуктов каждую неделю, чтобы поддерживать сердце здоровым.

Рафинированные злаки

Рафинированные зерна, содержащиеся в белом хлебе, могут вызвать ожирение и метаболические проблемы из-за высокого содержания углеводов. Зато цельные зерна богаты клетчаткой и другими важными питательными веществами, которые помогают контролировать уровень сахара в крови и предотвращать сердечно-сосудистые заболевания.

Сладости

Высокое содержание добавленного сахара повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, даже если вес человека находится в норме. Кроме того, напитки с сахаром, такие как газированные воды и энергетики, являются основными источниками сахара, которые следует исключить из рациона. Вместо этого полезно потреблять фрукты, богатые природными сахарами и клетчаткой, вместо обработанных сладостей.

Соль

Высокое потребление натрия, особенно из обработанных продуктов, может повысить артериальное давление, а также увеличить риск инфаркта и инсульта. Ограничение натрия помогает снизить давление и уменьшает эти риски. Поэтому, вместо чрезмерной соли для улучшения вкуса пищи, рекомендую использовать свежую зелень и специи.

