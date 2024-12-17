Пищевые привычки, которые помогут худеть после 40
В 40 лет важно пересмотреть свой образ жизни и пищевые привычки, поскольку с возрастом организм требует меньше калорий из-за снижения активности и потери мышечной массы. Поэтому если вы набрали несколько лишних килограммов, обратите внимание на потребление калорий и избегайте старых привычек, которые больше не соответствуют вашим потребностям.
Начните с корректировки рациона и увеличения ежедневной активности для поддержания здоровья. Кроме того, предлагаем ознакомиться с некоторыми полезными советами от Eat This, Not That, которые помогут поддерживать стройность после 40.
Не ешьте слишком поздно
Потребляйте большинство калорий в первой половине дня. Если уровень сахара в крови имеет тенденцию к росту, сократите потребление углеводов вечером и добавьте их к завтраку или обеду. Помните, что организм лучше усваивает углеводы утром и днем, а потому избегайте поздних приемов пищи.
Избегайте алкоголя перед сном
После напряженного дня легко потянуться к бокалу вина или пива. Однако в зрелом возрасте организм хуже перерабатывает алкоголь, что может способствовать накоплению жира и развитию ожирения печени. Регулярное употребление алкоголя увеличивает нагрузку на организм и негативно влияет на здоровье, а потому лучше ограничить его потребление для сохранения хорошего самочувствия.
Не соблюдайте йо-йо-диету
После 40 лет резкие ограничения калорий и псевдодиетическая еда часто приводят к срывам и перееданию. Кроме того, быстрое похудение обычно не дает длительных результатов и может иметь эмоциональные последствия. Таким образом постоянные попытки похудеть вредят больше, чем стабильный вес.
Не питайтесь бездумно
Избегайте хаотичного и незапланированного питания, придерживаясь регулярного графика, соответствующего вашим естественным биоритмам. Нерегулярные перекусы могут вызвать скачки уровня сахара в крови, нарушить гормональный баланс и негативно повлиять на сон. Поэтому, поддержка устойчивого режима поможет организму работать слаженно и улучшит самочувствие.
Откажитесь от рафинированного сахара и муки
Для женщин старше 40 лет сложнее перерабатывать простые углеводы, что может привести к их накоплению в виде жира. Вместо продуктов из рафинированной муки и сладких перекусов, стоит выбирать сложные углеводы, такие как сладкий картофель, цельный овес, коричневый рис или киноа. Кроме того, избегайте хлеба и хлебобулочных изделий, ведь рафинированные продукты обычно имеют высокую калорийность и низкую питательную ценность.
Не ешьте в течение всего дня
Ведение журнала питания может помочь отследить не только то, что вы едите, но и когда. Для поддержания стройности и нормального уровня сахара в крови полезными могут быть периодическое голодание и другие методы похудения с ограниченным временем приема пищи. Это поможет избежать накопления жира на животе и поддерживать здоровый вес.
Ранее OBOZ.UA рассказал о пищевых привычках, которые помогут похудеть и замедлить старение.
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