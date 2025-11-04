Пищевые привычки, которые повышают уровень холестерина

Повышенный уровень холестерина часто остается незамеченным, пока не приводит к серьезным проблемам с сердцем или сосудами. Именно поэтому профилактика должна начинаться с повседневных привычек, в частности – с питания.

Наш рацион непосредственно влияет на то, насколько эффективно организм поддерживает баланс между "хорошим" и "плохим" холестерином. Эксперты по питанию рассказали eatthis.com, от каких привычек стоит избавиться, чтобы сохранить здоровье сердца, сосудов и мозга на долгие годы.

1. В рационе не хватает клетчатки

Недостаток клетчатки – одна из главных причин повышения "плохого" холестерина.

"Клетчатка, содержащаяся в растительных продуктах – цельнозерновых злаках, фруктах, овощах, орехах, семенах и бобовых, – способствует снижению уровня холестерина ЛПНП, который считается вредным, потому что провоцирует воспаление и образование бляшек в сосудах", – объясняет диетолог Диана Гарильо-Клелланд.

Она добавляет, что особенно полезной является растворимая клетчатка, которую можно найти в овсе, яблоках, семенах льна и бобовых – именно она помогает эффективно снижать уровень холестерина в крови.

2. Избыток рафинированных углеводов

Если вы регулярно пьете сладкие напитки или часто выбираете белый хлеб, это может негативно повлиять на соотношение "хорошего" и "плохого" холестерина.

"Исследования показывают, что когда люди заменяют насыщенные жиры рафинированными углеводами – сахаром или белой мукой – уровень полезного холестерина снижается, а вредного, наоборот, повышается", – отмечает Гарильо-Клелланд.

Следовательно, лучше отдавать предпочтение продуктам из цельного зерна, овощам и бобовым, а не сладостям и газированным напиткам.

3. Чрезмерное количество продуктов животного происхождения

Популярные ныне низкоуглеводные диеты с высоким содержанием жиров могут иметь неприятные последствия для сердечно-сосудистой системы.

"Если кето-диета составлена неправильно или вы испытываете постоянный голод из-за дефицита углеводов, то, вероятно, потребляете слишком много жира. А если этот жир насыщенный, риск развития сердечно-сосудистых заболеваний существенно возрастает", – предупреждает диетолог Кристин Рандаццо Киршнер.

Чтобы избежать проблем, стоит сбалансировать рацион и чаще включать в него рыбу, овощи, орехи и цельнозерновые продукты.

4. Использование сливочного масла для приготовления пищи

Если вы привыкли жарить овощи или мясо на сливочном масле, это может негативно влиять на уровень холестерина.

"Рекомендую заменить сливочное масло на растительные масла – например, оливковое первого отжима, авокадовое или сафлоровое. Они помогают снизить как общий уровень холестерина, так и показатели ЛПНП", – советует Рандаццо Киршнер.

5. Употребление продуктов с трансжирами

Хотя большинство производителей уже изъяли трансжиры из своих рецептов, некоторые рестораны все еще используют их для жарки во фритюре. Такие жиры могут резко повысить уровень "плохого" холестерина.

"Трансжиры содержатся в "частично гидрогенизированных маслах". Ежедневное потребление даже небольшого количества таких жиров может заметно повысить уровень ЛПНП. Поэтому важно внимательно читать состав продуктов и избегать блюд, содержащих эти вредные вещества", – объясняет врач Кимберли Марш.

