Пищевые привычки после 60: какие продукты мешают сохранить молодость и здоровье

Питание играет ключевую роль в поддержании здоровья и хорошего самочувствия, особенно с возрастом. После 60 лет организм претерпевает изменения, и некоторые продукты могут негативно влиять на обмен веществ, сердечно-сосудистую систему и состояние кожи.

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Именно поэтому важно пересмотреть свой рацион и исключить пищу, которая может вызвать воспаление, ускорять старение или провоцировать хронические заболевания. Издание eatthis.com рассказывает, какие продукты следует убрать из своего меню, чтобы сохранить энергию, молодость и хорошее самочувствие.

Сладкие напитки

Если в вашем холодильнике есть газировка (даже диетическая), пакетированные соки с добавленными подсластителями или магазинный холодный чай – самое время их избавиться.

Высокое содержание сахара в этих напитках напрямую связано с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, которые являются основной причиной смертности в мире.

Картофель фри

Жареный в большом количестве масла картофель – не самый лучший выбор для здорового рациона. Ученые из Canadian Journal of Dietetic Practice and Research выяснили, что при нагревании масла до точки дымления полезные полиненасыщенные жиры разрушаются. Именно эти жиры поддерживают здоровье кожи и суставов.

Кроме того, картофель фри способствует набору лишнего веса, что может усложнить поддержание физической активности.

Магазинная выпечка

Печенье, кексы и пирожные, которые можно найти на полках супермаркетов, содержат много сахара. Исследование, опубликованное в Clinics in Dermatology, выявило, что глюкоза и фруктоза разрушают коллаген и эластин – белки, отвечающие за упругость и молодость кожи.

Если хочется чего-нибудь сладкого, лучше готовить домашнюю выпечку, контролируя ее состав.

Вяленое и обработанное мясо

Хот-доги, бекон и колбасы содержат нитраты – консерванты, вредные для здоровья. Ученые из Journal of Alzheimer's Disease обнаружили связь между употреблением продуктов с нитратами и повышенным риском возрастных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера и Паркинсона.

Пицца из пепперони

Поскольку пицца из пеперона содержит те же нитраты, что и вяленое мясо, она также способствует воспалению в организме. Это может ускорить процесс старения.

Кроме того, пицца богата насыщенными жирами, которые негативно влияют на сердечно-сосудистую систему. Если хочется кусочек пиццы, предпочтительнее выбрать вариант с овощами вместо мясных начинок.

Продукты с высоким содержанием натрия

Чипсы, соленые орешки, консервы и много готовых блюд содержат избыточное количество натрия, что повышает риск гипертонии и приводит к задержке жидкости в организме.

Излишняя жидкость может вызвать отечность и испортить вид кожи. Кроме того, такие продукты способствуют обезвоживанию, что отрицательно сказывается на здоровье.

Чрезмерное употребление алкоголя

Умеренное потребление алкоголя не нанесет значительного вреда, но важно соблюдать меру. Исследование с участием более 300 000 женщин показало, что риск рака молочной железы увеличивается на 4% с каждым дополнительным алкогольным напитком в день.

Женщины, начавшие пить алкоголь еще до первой беременности, имели еще более высокий риск развития этого заболевания. Если в молодости вы употребляли больше алкоголя, сейчас самое время снизить его количество.

Кофе во второй половине дня

Любители кофе могут вздохнуть с облегчением – утренняя чашка останется в вашем рационе. Однако важно не пить кофе во второй половине дня.

Ученые установили, что в возрасте 65-70 лет организм метаболизирует кофеин на 33% дольше, чем в молодости. Это означает, что если выпить кофе в 16:00, его влияние может ощущаться вплоть до поздней ночи, затрудняя засыпание. Хроническое недосыпание ухудшает качество жизни, а после 60 лет хороший сон очень важен для организма.

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