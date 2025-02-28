Пищевые привычки, укрепляющие сердце и снижающие риск болезней

С возрастом очень важно активно заботиться о здоровье сердца. После 50 лет даже незначительные изменения в питании могут улучшить состояние сердечно-сосудистой системы.

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Диетологи советуют внедрять в рацион продукты, поддерживающие здоровье сердца и помогающие снизить риск серьезных заболеваний. Издание eatthis.com рассказывает простые, но эффективные пищевые привычки, которые могут помочь укрепить сердце в любом возрасте.

Отказ от диетических газированных напитков

Часто люди считают, что диетические газированные напитки помогают снизить вес и сохранять калории, но они могут серьезно повредить сердцу. Как объясняет диетолог Арика Хошайт из Paloma Health, такие напитки могут стать помехой для здоровья сердца.

"Искусственно подслащенные газированные напитки связаны с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний", – отмечает она. Исследования показывают, что ежедневное употребление таких напитков может увеличить риск развития метаболического синдрома на 36% и диабета 2 типа на 67% по сравнению с людьми, пьющими обычную газировку.

Больше фруктов и овощей

Чтобы снизить риск болезней сердца и сохранить здоровье, важно ежедневно употреблять много фруктов и овощей. Они содержат полезные для сердца компоненты, защищающие организм от болезней.

"Витамины, клетчатка и антиоксиданты из овощей и фруктов помогают поддерживать сердце и снижать уровень холестерина. Эти продукты также борются с диабетом, раком и ухудшением функций мозга", – объясняет Анна Риос, диетолог.

Включайте рыбу в рацион

Для здорового сердца полезно употреблять рыбу, особенно жирную, богатую омега-3. Лосось может стать отличной заменой источникам насыщенных жиров в рационе.

"Омега-3 жирные кислоты, содержащиеся в рыбе, снижают риск сердечных приступов, инсультов, рака и воспалительных заболеваний. Они минимизируют риск закупорки артерий и улучшают кровообращение", – утверждает автор пособия по питанию Джуди Барбе.

Не забывайте о клетчатке

Интеграция достаточного количества клетчатки в рацион помогает поддержать здоровье сердца с возрастом.

"Цельнозерновые продукты, фасоль, чечевица и орехи, помогают снизить уровень холестерина. Клетчатка связывает частицы холестерина в кишечнике, что препятствует их попаданию в кровь и защищает сердце от развития болезней", – заключает Риос.

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