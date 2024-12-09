Пищевые тренды для похудения: что следует включить в свой рацион

Похудение часто ассоциируется с жесткими диетами и ограничениями, но на самом деле ключ к успеху – в правильном выборе продуктов. Некоторые из них не только насыщают организм, но и способствуют ускорению метаболизма и контроля аппетита.

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Диетологи предлагают список лучших продуктов для вашей фигуры. По словам eatthis.com, включение его в ежедневный рацион поможет создать дефицит калорий без постоянного ощущения голода.

"Когда речь идет о похудении, основную роль играют калории! Это потому, что единственный способ избавиться от лишнего веса – создать дефицит калорий, то есть потреблять меньше энергии, чем тратит ваш организм. Чтобы получить устойчивый результат и изменить свое тело, важно употреблять полезную пищу в правильных пропорциях", – отмечает диетолог Лорен Хьюберт.

Выбирая подходящие продукты, можно значительно ускорить процесс похудения.

"Полезная пища обеспечивает организм необходимыми веществами, улучшает метаболизм и поддерживает здоровье. Зато продукты с низкой пищевой ценностью часто вызывают противоположный эффект. Это оказывает прямое влияние на ваши результаты", - добавляет Лорен.

Включение здоровых продуктов в рацион станет залогом вашего успеха. Диетологи предлагают 12 ключевых продуктов для снижения веса.

1. Сывороточный протеин

"Молочные продукты содержат белок и жиры, которые помогают чувствовать себя сытыми. Сывороточный протеин, в частности, способствует насыщению и быстрому восстановлению мышц", – говорит диетолог Эмбер Панконин. Известно, что этот протеин поддерживает рост мышц, стимулируя обмен веществ и сжигание калорий.

2. Клубника

"Эта ягода богата флавонолами. Исследования подтверждают, что рацион с высоким содержанием флавоноидов может способствовать стабильному весу во взрослом возрасте", – объясняет диетолог Кэри Ганс.

3. Авокадо

"Авокадо содержит полезные жиры и пищевые волокна, которые надолго обеспечивают ощущение сытости и стабилизируют уровень сахара в крови", – отмечает диетолог Роксана Эхсани.

4. Чай

По словам диетолога Бренды Браслоу, зеленый чай, благодаря катехинам и кофеину, стимулирует метаболизм и может способствовать похудению. Оптимальная доза – 2-3 чашки в день.

5. Бобовые

"Чечевица, нут, фасоль и горох богаты белками и клетчаткой, обеспечивая длительное насыщение. Исследования показали, что они даже способствуют снижению веса без значительного сокращения калорий", – говорит Лорен Хьюберт.

6. Яйца

"Одно большое яйцо содержит около 70 калорий и обеспечивает 13 важных витаминов и минералов. Высококачественный белок в яйцах способствует насыщению", - отмечает Панконин.

7. Макароны

"Как часть средиземноморской диеты, макароны связывают с более низкими показателями индекса массы тела, окружностью талии и соотношением объема талии к бедрам с меньшей распространенностью избыточного веса и ожирения", – подчеркивает Ганс.

8. Грецкие орехи

"Эти орехи богаты омега-3 жирными кислотами, которые снижают воспаление и поддерживают сердечно-сосудистое здоровье. Также они активируют участки мозга, отвечающие за контроль аппетита", – объясняет Эхсани.

9. Вода

"Вода помогает сократить калорийность рациона и ускоряет метаболизм, способствуя сжиганию жира", – утверждает Браслоу.

10. Арахис

"Этот продукт, богатый белками и клетчаткой, может быть отличным дополнением к вашей диете при соблюдении умеренности", - добавляет Хьюберт.

11. Фисташки

"Очистка орехов во время еды замедляет процесс потребления, а скорлупа дает визуальный сигнал, что помогает избежать переедания", – объясняет Ганс.

12. Йогурт

"Греческий йогурт содержит около 15 г белка на порцию, способствует насыщению и поддерживает здоровье кишечника благодаря пробиотикам. Регулярное употребление йогурта связано с пониженным индексом массы тела", – отмечает Хьюберт.

Совет

Выбирайте свежие и натуральные продукты для максимального эффекта. Соблюдение простых пищевых рекомендаций поможет не только избавиться от лишних килограммов, но и улучшить общее самочувствие!

Ранее OBOZ.UA объяснял, как худеть без подсчета калорий.

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