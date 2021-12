Какие продукты запрещены каждой группе крови: составляем рацион правильно

Достоверно известно, что правильное питание является залогом здоровой и продолжительной жизни. Врачи, диетологи, натуропаты из разных стран на протяжении многих лет предлагают множество разработанных схем рациона в соответствии с полом, возрастом, страной проживания, образом жизни и т.д.

Одной из известнейших во всем мире теорий правильного питания является концепция "4 группы крови – 4 пути к здоровью". Эту модель предложил в своей книге "Eat Right 4 Your Type" ("Ешьте правильно для вашего типа") американский врач натуропатии Питер Д'Адамо. Подробнее об этом подходе рассказывает Nourish by WebMD.

Натуропатия – наука, изучающая связь возникновения заболевания с неправильным образом жизни. Автор концепции утверждает, что для людей с разными группами крови полезны будут определенные продукты.

Американский натуропат уверен, что продукты, которые мы употребляем в пищу, вступают с группой крови в химическую реакцию. Таким образом, если выстроить свой рацион в соответствии с его теорией, это позволит организму эффективно переваривать пищу, худеть, обогащаться энергией и предотвращать заболевания.

Теория Д'Адамо не содержит количественных показателей или точных рецептов продуктов. Основное правило каждой группы крови – не голодать и не переедать.

Существует 4 группы крови: І (0), ІІ (А), ІІІ (В), ІV (АВ). Для каждой из них разработана диета.

Люди с группой крови I(0) должны составить свой рацион из продуктов, обогащенных высоким содержанием белка, таких как мясо (курятина, говядина), рыба, яйца, овощи, бобовые, молоко.

Носителям II (А) группы крови следует исключить мясные продукты и сосредоточиться на овощах и фруктах, а также бобовых и цельнозерновых, поскольку они имеют уязвимую иммунную систему.

Обладатели ІІІ (В) группы крови должны обратить внимание на зеленые овощи, яйца, некоторые виды мяса и нежирные молочные продукты. Следует избегать кукурузы, гречки, чечевицы, помидоров, арахиса, кунжута, а также курятины.

Диета для людей с IV (АВ) группой крови основана на морепродуктах, тофу, зеленых овощах и молочных продуктах, поскольку натуропат утверждает, что эта категория людей, как правило, имеет пониженную кислотность желудка.

Теория Питера Д'Адамо не предполагает четкого определения продуктов, которые ни в коем случае нельзя употреблять той или иной группе людей. Основу его запретов составляет "пищевой мусор". Вне зависимости от группы крови врач призывает отказаться от фаст-фуда, рафинированного сахара, кондитерских изделий, вкусовых добавок. Из напитков необходимо исключить газировку, пиво и крепкий алкоголь.

Диета по принципу группы крови не имеет временных границ и не ставит конкретные результаты для достижения. Вы можете использовать рекомендации столько, сколько вам это понадобится и будет комфортным для ведения здорового образа жизни. Кроме соблюдения диеты, для лучшего результата врач-натуропат также рекомендует выбрать для себя оптимальную физическую нагрузку.

У диеты по группе крови есть много поклонников и противников.

Так, врач Мелинда Ратини утверждает, что одно из исследований показало, что люди, которые придерживались диеты для I (0) группы крови, получили улучшение показателей здоровья, но произошло это у всех, а не только у носителей этой группы крови.

Другой обзор в 2013 году сделал вывод об отсутствии положительного результата при соблюдении диет по группам крови. Ученые объясняют это тем, что данная концепция дает советы исключительно по группе крови и не учитывает особенности каждого конкретного человека, например его хронические заболевания. Например, диета может содержать рекомендации по повышенному количеству белка, тогда как людям с диабетом I типа на самом деле необходимо снизить в рационе количество молочных продуктов или курятины.

Таким образом, врачи не исключают похудение и определенные улучшения в состоянии здоровья, однако призывают к взвешенному подходу при выборе диеты. Для долгосрочного и полезного результата лучше выстроить свой рацион так, чтобы он удовлетворял всем требованиям здорового питания и сделать его обычным образом своей жизни!