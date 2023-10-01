Розвиток пластичної хірургії в Україні

У сучасних реаліях українці все більше уваги приділяють ринку пластичної хірургії. Щодня зростає кількість звернень від людей, що прийшли здійснити свою мрію та змінити зовнішній вигляд тієї чи іншої частини тіла. Часто пріоритетними для таких пацієнтів є саме українські медзаклади, а не закордонні. Ймовірно це повʼязано з різницею підходу до операцій. За кордоном лікарі не роблять навіть найпростіших аналізів, що точно насторожує українських пацієнтів.

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Крім того, у теперішніх умовах виник значний попит не лише на операції естетичного характеру, а й – реконструктивні. Усе більше звернень зʼявляється від осіб постраждалих внаслідок повномасштабного вторгнення. Зараз рівень таких хірургічних втручань в Україні є досить високим й існує багато професійних фахівців з великим досвідом реконструктивних операцій. Однак, так було не завжди.

Буквально 5-7 років тому, одним із ключових недоліків була абсолютна відсутність академічної освіти за спеціальністю пластична хірургія. Тому і юридичного врегулювання освіти за фахом не було. Як правило, операції здійснювали лікарі інших хірургічних спеціальностей, що швидкими темпами проходили курси підвищення кваліфікації за фахом пластичної хірургії. Тому й рівень операцій був недосконалим.

У теперішніх умовах процес операцій значно змінився. Під час проведення хірургічних втручань спеціалісти почали більше застосовувати менш травматичні техніки, що є значно безпечнішими для пацієнтів та дозволяють досягати значно кращих результатів. Наприклад, ліпомоделювання (ред. – ліпофілінг) є однією з таких методик пластики обличчя й тіла. Під час операції природний наповнювач – жир, з донорської частини тіла пацієнта, використовують в ділянку, що вимагає естетичної корекції. Ще 5 років тому на цю техніку не звертали уваги та ставились досить скептично як пацієнти, так і пластичні хірурги. Однак зараз майже відсутні операції в яких не використовують ліпофілінг.

Популярні операції

Протягом багатьох років практичної діяльності хірургів в Україні, можна говорити про певний перелік операцій, які мають найбільший попит серед пацієнтів. До них відносять маммопластику (ред. – корекція розміру грудей), ринопластику (ред. – корекція носа), блефаропластику (ред. – корекція повік). Наприклад, останнє дослідження щодо проведення маммопластики показало, що 94% пацієнток були задоволені результатами операції. Крім того, варто згадати про ще одну не менш популярну в наш час операцію. Досить дієвою в Україні стала техніка глибокого підтягування обличчя, що застосовується в операціях обличчя та шиї. Це тренд, що став популярним протягом останнього року.

Кілька років тому в інформаційному просторі відбувалося своєрідне навʼязування певних стандартів краси. Була спроба збільшити популярність пластичних операцій на сідницях. Йдеться про збільшення їхнього розміру або коригування форми. На відміну від бразильського ринку, в Україні такі операції не здобули значної прихильності, а попит на них зараз не значний.

Загалом якщо говорити про певні нові пластичні операції, що зʼявились протягом останніх 10 років, то їх немає. Можна виділити лише факт покращення технологій, про які йшла мова вище. Якщо бути відвертим, серед пластичних хірургів навіть є крилатий вислів, – "Якщо думаєте, що ви щось винайшли – ви просто не читали старих німецьких підручників".

Умови проведення операції

Аби не виникало суперечностей після операції, варто уважно ознайомлюватись із документацією, яку надає клініка чи лікар перед проведенням хірургічного втручання. Зазвичай це базовий договір від клініки та більш персоналізована згода на проведення операції, яку окремо розробляє кожна клініка пластичної хірургії. Саме у другому документі описано всі умови за яких операція гарантуватиме досягнення бажаного результату.

Однозначно, якість проведення хірургічного втручання безпосередньо залежить від кваліфікації та досвіду хірурга, але в договорі передбачено певні моменти повʼязані з ускладненням або з досягненням бажаного естетичного результату. Клініки високого класу вже на рівні документації передбачають можливе майбутнє коригування.

За кордоном ситуація дещо інша, оскільки фахівці вимагають більше деталізованої документації. Гарантію якісної естетичної операції надає безпосередньо лікар, а не медзаклад. Кожен спеціаліст має власну ліцензію на практичну діяльність. Бувають випадки, коли клієнти подають до суду на неякісно виконану роботу. Тому закордонні фахівці змушені бути юридично готовими до подібних випадків.