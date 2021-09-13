Почему каблуки опасны для женщин и как уменьшить вред: советы Минздрава

Частое ношение обуви на высоком каблуке не только вызывает дискомфорт, но и может обернуться серьезным вредом для здоровья. Об этом предупреждают в Центре общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

Как говорится в сообщении на странице организации в Facebook, у женщин, которые часто носят обувь на каблуке, в частности, повышен риск травмирования. "Это происходит из-за изменения механики походки, сокращение мышц задней части ноги и расслабления передней, разбалансировки стопы", – объясняют медики.

Кроме того, ношение высоких каблуков повышает риск мозолей, наростов и боли в мышцах, а из-за сильного давления на коленные суставы – риск остеоартроза и дегенеративных изменений в суставах.

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Также высокие каблуки могут быть причиной болей в спине из-за смещения центра тяжести. Так, во время ходьбы для сохранения равновесия появляется желание наклонить туловище вперед, отставить таз назад или согнуть колени.

"Но даже те, кто умеют ходить на каблуках, могут чувствовать боль в пояснице", – предостерегают в ЦОЗ.

Чтобы снизить вред от ношения высоких каблуков, рекомендуется выбирать более просторную обувь вместо узкой, брать с собой сменную, чтобы давать ногам "отдохнуть", а также делать упражнения для растягивания икроножных мышц и укрепления мышц стопы.

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