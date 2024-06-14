Почему коричневый рис полезнее белого: вы удивитесь

Коричневый рис полезен здоровью человека благодаря содержанию питательных веществ. В частности, он является источником углеводов и клетчатки.

Об этом сообщили в health. Эксперты отметили, что коричневый рис полезнее белого. Он имеет преимущества для здоровья, помогает контролировать уровень сахара в крови и поддерживает здоровый вес.

Коричневый рис богат витаминами и незаменимыми жирными кислотами. Также он содержит марганец, магний, медь, фосфор и т.д.

Польза потребления коричневого риса:

Поддержка веса

Согласно исследованию, коричневый рис не связан с увеличением веса из-за японцев. В то время как те, кто потреблял белый, набрали лишние килограммы.

Источник антиоксидантов

Коричневый рис содержит много типов антиоксидантов – фенольные соединения, флавоноиды, антоцианы. Они помогают защитить клетки от повреждений, связанных с увеличением риска диабета второго типа, ожирения, рака и сердечных заболеваний.

Контроль уровня сахара в крови

Это может быть связано с отрубями, по которым организму требуется больше времени для переваривания коричневого риса.

Поддержка здоровья сердца

Коричневый рис может помочь снизить факторы (высокий уровень липидов в крови, холестерин, давление), связанные с риском сердечно-сосудистых заболеваний, а именно гипертонии, болезни сердца, сердечного приступа и инсульта.

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