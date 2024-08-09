Почему лосось на вашей тарелке может быть опасным: 8 причин избегать искусственной красной рыбы

Дикий лосось известен своими полезными свойствами, особенно для сердца благодаря высокому содержанию омега-3 жирных кислот и белка, что способствует снижению веса. Однако новые исследования поднимают серьезные вопросы по качеству лосося, который мы часто потребляем.

Большинство рыбы, которую мы видим на своих тарелках, выращивается на рыбных фермах, где условия далеко не отвечают идеальным стандартам. От искусственного окрашивания до добавления вредных кормов – выращенный лосось может представлять гораздо большую угрозу, чем вы представляете. Издание eatthis.com выделило восемь причин, по которым следует быть осторожным с употреблением фермерского лосося.

Искусственная покраска

Естественный розовый цвет дикого лосося обусловлен питанием креветками и крилем. В отличие от этого, лосось, выращенный на фермах, потребляет корм в виде гранул, изготовленных из молотой рыбы и сои, из-за чего его мясо естественно приобретает бежевый оттенок. Чтобы рыба выглядела привлекательно, к корму добавляют красители, изменяющие цвет мяса изнутри.

Фермеры используют специальные полоски SalmoFan для выбора желаемого оттенка мяса: от светло-розового до алого. Судебные тяжбы последних лет заставили некоторые супермаркеты маркировать упаковки выращенного на фермах лосося как "с добавлением цвета".

Куриный помет

Чтобы снизить расходы, фермеры добавляют в корм наполнители, такие как куриный помет (экскременты) и гидролизат куриных перьев. Это экономит средства, но добавляет опасные вещества в рацион рыбы, которые в итоге попадают на наши столы.

Опасное содержание жира

Более полезными считаются продукты с высоким содержанием омега-3 и низким содержанием омега-6. Эти жирные кислоты имеют немаловажное значение, поскольку омега-3 борется с воспалением, а омега-6 способствует его развитию.

Дикий лосось из Аляски богат омега-3, тогда как выращенный на фермах лосось содержит значительное количество омега-6 из-за добавления сои в корм. Вследствие этого выращенный лосось может содержать до 1900 мг омега-6, что негативно влияет на баланс жирных кислот и в целом на здоровье.

Дефицит важных витаминов

В выращенном на фермах лососе всего четвертая часть витамина D по сравнению с диким. Этот витамин важен для поддержания здоровья костей и снижения риска сердечно-сосудистых заболеваний. Выбирая дикого лосося, вы обеспечиваете себя гораздо большим количеством питательных веществ.

Agent Orange в составе

После анализа 700 лососей, купленных в разных магазинах от Эдинбурга (Шотландия) до Сиэтла (США), команда под руководством Рональда Хайтса, доктора философии из Университета Индианы, обнаружила, что выращенный лосось содержит в восемь раз больше химических веществ, вызывающих рак. сравнении с диким.

Кроме того, в выращенном лососе могут содержаться диоксины из гербицидов, такие как Agent Orange, что еще больше повышает риск для здоровья.

Морские вши

Фермерские лососевые хозяйства часто становятся питомниками отвратительных насекомых под названием морские вши, паразитирующие на рыбе. Для борьбы с ними фермеры добавляют в корм токсины, такие как Slice или бензоат ермамектин.

Эти пестициды также используются для уничтожения сосновых жуков на деревьях. Исследования показывают, что при введении крыс и собакам эти вещества вызывают тремор, ухудшение состояния позвоночника и мышечную атрофию. У людей они могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем.

Солитеры

В Чили, где выращивается большинство фермерского лосося, молодняк рыбы (смолт) разводят в пресноводных озерах вместо инкубаторов. Это приводит к заражению рыбы паразитами еще до того, как она попадает в океан.

Потребление сырого выращенного лосося может привести к инфицированию кишечными паразитами.

Советы экспертов

Ввиду высокой концентрации загрязняющих веществ в выращенном лососе доктор Хайтс и его команда пришли к выводу, что "большинство фермерского лосося следует потреблять один раз в месяц или даже реже".

Относительно шотландского лосося, эксперты рекомендуют употреблять его не более трех раз в год, чтобы избежать влияния опасных химикатов, которые могут вызвать рак.

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