Почему мы не можем отказаться от сладкого: миф о сахарной зависимости

Сладкое для многих людей – это не просто десерт, а способ снять стресс, взбодриться или поднять настроение. Однако все чаще возникает вопрос: не перерастает ли такая любовь к сахару в настоящую зависимость?

Видео дня

В медиа этот термин звучит все громче, хотя научное сообщество не имеет однозначного ответа. Диетологи объясняют eatthis.com, что на самом деле стоит за тягой к сладкому и как научиться лучше его контролировать.

Сахарную зависимость обычно описывают как эмоциональную или психологическую привязанность к сладким продуктам и напиткам. В то же время большинство экспертов сходятся во мнении, что в буквальном смысле этого понятия такая зависимость может и не существовать. Специалисты по аддиктологии отмечают: между классической зависимостью от веществ и навязчивым влечением к пище, которая является жизненно необходимой, существуют существенные нейробиологические различия.

Американская психологическая ассоциация отмечает, что "пищевая зависимость" – это дискуссионный термин, который некоторые исследователи используют для сравнения трудностей в контроле потребления пищи с наркотической зависимостью. Однако, в отличие от психоактивных веществ, сложно выделить конкретный продукт, который можно было бы считать причиной такой зависимости. Так же нет четких доказательств наличия синдрома отмены у людей, склонных к перееданию. Хотя в этих состояниях и задействованы схожие механизмы системы вознаграждения мозга, их нейробиология существенно отличается.

Отдельные эксперименты на животных показали, что чрезмерное потребление сахара может вызвать поведение, подобное зависимому. Однако это еще не означает, что сахар имеет такой же эффект у людей.

Итак, что же на самом деле говорят эксперты о "сахарной зависимости" и как действовать, если вам кажется, что сладкое контролирует ваше питание?

Способен ли сахар вызвать зависимость?

"Вопрос о том, может ли сахар формировать физическую зависимость, до сих пор остается открытым", – объясняет диетолог Мелисса Митри. По ее словам, некоторые исследования демонстрируют сходство реакций мозга крыс на сахар и на вещества, вызывающие зависимость, в частности опиоиды. Впрочем, скорее всего, речь идет о поведенческой реакции, а не о настоящей физиологической зависимости.

"Это может свидетельствовать о том, что отдельные люди более склонны к влечению к сладкому – так же, как другие имеют более высокий риск зависимости от азартных игр или определенных действий", — отмечает Митри. Она добавляет, что для окончательных выводов нужны дополнительные исследования с участием людей.

Кроме того, любовь к сладкому присуща не всем. "На наше потребление сахара влияют вкусовые предпочтения, пищевые привычки и даже генетика", – рассказывает диетолог Каролин Саверес. По ее словам, носители определенного варианта гена транспортера глюкозы GLUT2 обычно предпочитают сладкую пищу и потребляют ее больше.

Почему возникает ощущение зависимости от сладкого?

Тяга к сахару может иметь как физические, так и психологические причины. С физиологической стороны это часто связано с недостатком пищи в течение дня. Если организм долго не получает энергию, он начинает требовать быстрого источника калорий – и тогда сладкое кажется особенно привлекательным.

"Когда человек пропускает приемы пищи или ест мало, уровень глюкозы в крови снижается. В ответ организм стремится к сахару, чтобы быстро восстановить энергию", – объясняет Митри.

Психологические факторы еще сложнее. "Тяга к сладкому может быть следствием сложившейся привычки. Кроме того, она усиливается в периоды стресса или недостатка сна, ведь в таких условиях растет уровень гормонов голода, и контролировать аппетит становится труднее", – говорит Митри

Саверес добавляет, что употребление сладкого активирует центры удовольствия в мозге. "Эти сигналы вознаграждения закрепляют желание повторять поведение, то есть снова и снова тянуться к сладостям".

Как лучше контролировать потребление сахара?

Часто желание съесть что-то сладкое не имеет ничего общего с физическим голодом и является попыткой справиться с эмоциями. Усталость, раздражение, грусть или скука – типичные триггеры. Осознание того, что именно предшествовало тяге к сладкому, может стать важным шагом к изменениям.

"Советую внимательно проанализировать, от чего именно возникает эта зависимость. Когда мы понимаем свои триггеры, становится легче контролировать поведение. Я всегда за глубокий анализ, а не поверхностные ограничения", – отмечает диетолог Абигейл Томас.

Митри и Саверес единодушны: регулярное и сбалансированное питание является ключевым фактором.

"Белок, клетчатка и цельнозерновые продукты в каждом приеме пищи помогают поддерживать стабильный уровень сахара в крови и уменьшают тягу к сладкому", – объясняет Митри. Она также советует уделять внимание управлению стрессом – через физическую активность, уход за собой или медитацию.

Саверес рекомендует уменьшить доступ к сладкому дома: "Лучше не держать под рукой продукты с высоким содержанием сахара. А если вы привыкли вознаграждать себя сладостями, попробуйте альтернативы – массаж, косметические процедуры, шопинг или даже откладывать деньги на будущее путешествие".

Ранее OBOZ.UA опубликовал привычки, которые стабилизируют уровень сахара в крови.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.