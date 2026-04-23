Почему не стоит пить кофе сразу после пробуждения: объяснение экспертов

Утренний кофе для многих людей является обязательным ритуалом, который помогает быстрее проснуться и настроиться на день. Он ассоциируется с энергией, концентрацией и приятным началом утра.

В то же время эксперты все чаще обращают внимание на то, что время его употребления имеет значение для организма. Именно от этого может зависеть, насколько эффективно подействует кофеин и как вы будете чувствовать себя в течение дня, пишет eatthis.com.

Специалисты предупреждают: одна из главных ошибок – пить кофе сразу после пробуждения. Если немного подождать с первой чашкой, можно не только сохранить бодрость на долгое время, но и избежать нежелательных эффектов, таких как тревожность или резкие смены настроения.

Поклонники кофе ценят его не только за вкус и уютный утренний ритуал, но и за заряд энергии. Однако именно этот "энергетический толчок" может работать не так эффективно, если спешить с кофеином. Эксперты советуют обратить внимание на естественные процессы организма.

После пробуждения в организме активно вырабатывается кортизол – гормон стресса, который помогает нам проснуться. Вместе с адреналином он естественным образом повышает энергию примерно через 30-45 минут после подъема. Именно этот механизм и отвечает за начальную утреннюю бодрость.

Диетолог Трейси Локвуд Бекерман советует не смешивать действие кофеина с пиковым уровнем кортизола. "Существует определенная научная справка об изоляции кофеина и пикового уровня кортизола, чтобы они не шли лицом к лицу и не имели негативного сочетания эффектов на организм таких как нервозность", – отмечает она.

По ее словам, концентрация и внимательность достигают максимума именно благодаря кортизолу в первые 30-45 минут после пробуждения. Поэтому оптимально сделать паузу и выпить кофе примерно через час после того, как вы проснулись. Это позволит гормону снизиться, а кофеину – подействовать максимально эффективно, подарив ощутимый заряд энергии.

Если же ждать сложно, есть еще одна простая рекомендация: сначала выпить воду. Во время сна организм теряет около 1 литра жидкости, а кофе имеет мочегонный эффект и может усилить обезвоживание. Поэтому стакан воды перед кофе поможет организму лучше подготовиться к утреннему напитку.

Ранее OBOZ.UA объяснял, как кофе влияет на старение организма.

