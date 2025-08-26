Блог | Почему не стоит тратиться и пить коллаген: как стимулировать собственный?
В магазинах спортивного питания, аптеках и даже в косметологических клиниках сегодня можно найти различные формы коллагена: порошковый, капсулированный, жидкий, гидролизованный, пептидный, липосомальный, а также с добавлением витаминов и минералов.
Кроме того, продукты различаются по источнику происхождения: морской, говяжий, куриный, свиной и т.д.
Что нужно знать о коллагене?
Коллаген - это белок, который является основным компонентом соединительной ткани. Он играет важную роль в поддержании упругости кожи, здоровья суставов, волос, ногтей и даже внутренних органов. Однако при приёме коллагена внутрь важно понимать: в пищеварительном тракте этот белок расщепляется до аминокислот, так же как и любой другой белок (например, из мяса, яиц или рыбы).
Эти аминокислоты поступают в кровь и используются организмом по мере необходимости. Это совсем не означает, что они "соберутся обратно" в молекулы именно коллагена и начнут омолаживать кожу. Более того, наш организм не распознаёт, откуда именно взята аминокислота - из порошка коллагена или из обычной пищи.
Стоит ли тратиться?
Даже самые дорогие формы коллагена не гарантируют видимого эффекта, если организм по каким-либо причинам сам не активирует процесс его синтеза. Поэтому тратить значительные средства исключительно на приём коллагена в виде БАДов — не самая эффективная стратегия.
Как стимулировать выработку коллагена?
Наиболее эффективный подход - стимуляция синтеза коллагена в тканях. Для этого существуют специальные косметологические и эстетические процедуры:
- Фракционная лазерная шлифовка: активирует фибробласты, которые вырабатывают коллаген.
- Микроигольчатый RF-лифтинг: запускает регенерационные процессы.
- Ультразвуковой SMAS-лифтинг: воздействует на глубокие слои, стимулируя уплотнение и ремоделирование тканей.
- Биоревитализация и мезотерапия с аминокислотами, пептидами и витаминами: создаёт благоприятную среду для естественного коллагенообразования.
- Плазмотерапия (PRP): использование собственной плазмы пациента для активации процессов регенерации.
Подытожим
Если вы хотите поддерживать здоровье кожи, суставов и замедлить возрастные изменения, главный акцент стоит делать не на дорогостоящие добавки, а на грамотную стратегию стимуляции внутренних процессов. Рациональное питание, витамины, здоровый сон и современные методы эстетической медицины - вот сочетание, которое действительно работает.
Будьте здоровы, красивы и счастливы!