В магазинах спортивного питания, аптеках и даже в косметологических клиниках сегодня можно найти различные формы коллагена: порошковый, капсулированный, жидкий, гидролизованный, пептидный, липосомальный, а также с добавлением витаминов и минералов.

Кроме того, продукты различаются по источнику происхождения: морской, говяжий, куриный, свиной и т.д.

Что нужно знать о коллагене?

Коллаген - это белок, который является основным компонентом соединительной ткани. Он играет важную роль в поддержании упругости кожи, здоровья суставов, волос, ногтей и даже внутренних органов. Однако при приёме коллагена внутрь важно понимать: в пищеварительном тракте этот белок расщепляется до аминокислот, так же как и любой другой белок (например, из мяса, яиц или рыбы).

Эти аминокислоты поступают в кровь и используются организмом по мере необходимости. Это совсем не означает, что они "соберутся обратно" в молекулы именно коллагена и начнут омолаживать кожу. Более того, наш организм не распознаёт, откуда именно взята аминокислота - из порошка коллагена или из обычной пищи.

Стоит ли тратиться?

Даже самые дорогие формы коллагена не гарантируют видимого эффекта, если организм по каким-либо причинам сам не активирует процесс его синтеза. Поэтому тратить значительные средства исключительно на приём коллагена в виде БАДов — не самая эффективная стратегия.

Как стимулировать выработку коллагена?

Наиболее эффективный подход - стимуляция синтеза коллагена в тканях. Для этого существуют специальные косметологические и эстетические процедуры:

Фракционная лазерная шлифовка: активирует фибробласты, которые вырабатывают коллаген.

Микроигольчатый RF-лифтинг: запускает регенерационные процессы.

Ультразвуковой SMAS-лифтинг: воздействует на глубокие слои, стимулируя уплотнение и ремоделирование тканей.

Биоревитализация и мезотерапия с аминокислотами, пептидами и витаминами: создаёт благоприятную среду для естественного коллагенообразования.

Плазмотерапия (PRP): использование собственной плазмы пациента для активации процессов регенерации.

Подытожим

Если вы хотите поддерживать здоровье кожи, суставов и замедлить возрастные изменения, главный акцент стоит делать не на дорогостоящие добавки, а на грамотную стратегию стимуляции внутренних процессов. Рациональное питание, витамины, здоровый сон и современные методы эстетической медицины - вот сочетание, которое действительно работает.

Будьте здоровы, красивы и счастливы!