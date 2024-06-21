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Почему некоторым людям стоит перестать пить зеленый чай

Диана Бондаренко
Новости медицины
1 минута
1,9 т.
Почему некоторым людям стоит перестать пить зеленый чай

Зеленый чай может иметь несколько преимуществ для здоровья человека благодаря содержанию антиоксидантов. Согласно исследованиям, этот напиток может помочь при тревоге и стрессе. Более того, он положительно влияет на память и снижает высокое кровяное давление и холестерин.

Об этом сообщили в health. Зеленый чай содержит ряд питательных веществ. Он содержит множество антиоксидантов и минералов, а именно магний, помогающий контролировать уровень сахара в крови, калий, поддерживающий водный баланс и селен, положительно влияющий на иммунную систему.

Несмотря на это, потребление зеленого чая может представлять определенную угрозу.

Риски зеленого чая

Безопасным считается потребление до восьми чашек зеленого чая в день. В частности, одна чашка содержит около 30-50 миллиграмм кофеина. В то время как потребление свыше 400 миллиграммов кофеина ежедневно может быть опасным. Более того, некоторые люди могут быть более чувствительны к кофеину, чем другие.

Чрезмерное потребление кофеина может вызвать побочные эффекты, а именно:

  • Тревогу.
  • Чувство нервозности.
  • Головную боль.
  • Проблемы с засыпанием и засыпанием.
  • Тошноту.
  • Учащенное сердцебиение.
  • Проблемы с желудком.

Кроме этого, эксперты советуют поговорить с врачом в случае беременности или кормления грудью. В таком случае могут посоветовать пить менее 300 мг кофеина. Ведь слишком большое количество зеленого чая может повысить риск врожденных дефектов, а кофеин может попасть в грудное молоко.

Высокие дозы зеленого чая также взаимодействуют с некоторыми лекарствами, в том числе с теми, что лечат проблемы с сердцем и высокое кровяное давление.

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Проверил:Доктор медицины Анна Бродская