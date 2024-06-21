Почему некоторым людям стоит перестать пить зеленый чай

Зеленый чай может иметь несколько преимуществ для здоровья человека благодаря содержанию антиоксидантов. Согласно исследованиям, этот напиток может помочь при тревоге и стрессе. Более того, он положительно влияет на память и снижает высокое кровяное давление и холестерин.

Об этом сообщили в health. Зеленый чай содержит ряд питательных веществ. Он содержит множество антиоксидантов и минералов, а именно магний, помогающий контролировать уровень сахара в крови, калий, поддерживающий водный баланс и селен, положительно влияющий на иммунную систему.

Несмотря на это, потребление зеленого чая может представлять определенную угрозу.

Риски зеленого чая

Безопасным считается потребление до восьми чашек зеленого чая в день. В частности, одна чашка содержит около 30-50 миллиграмм кофеина. В то время как потребление свыше 400 миллиграммов кофеина ежедневно может быть опасным. Более того, некоторые люди могут быть более чувствительны к кофеину, чем другие.

Чрезмерное потребление кофеина может вызвать побочные эффекты, а именно:

Тревогу.

Чувство нервозности.

Головную боль.

Проблемы с засыпанием и засыпанием.

Тошноту.

Учащенное сердцебиение.

Проблемы с желудком.

Кроме этого, эксперты советуют поговорить с врачом в случае беременности или кормления грудью. В таком случае могут посоветовать пить менее 300 мг кофеина. Ведь слишком большое количество зеленого чая может повысить риск врожденных дефектов, а кофеин может попасть в грудное молоко.

Высокие дозы зеленого чая также взаимодействуют с некоторыми лекарствами, в том числе с теми, что лечат проблемы с сердцем и высокое кровяное давление.

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