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Почему нельзя спать с включенным телевизором: ответ ученых

Мирослав Семенюк
Новости медицины
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Спать с включенным телевизором нельзя

Ученые нашли ответ, почему человек устает, засыпая перед телевизором. Незнакомые голоса повышают активность мозга и мешают спокойному ночному сну.

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Как пишет Daily Mail, к такому выводу пришли исследователи из Австрии. Они измерили активность мозга спящих взрослых в ответ на знакомые и незнакомые голоса.

Слышимость незнакомых голосов во сне заставляло человеческий мозг "настраиваться" во время сна с небыстрым движением глаз (NREM), первой стадии сна.

Однако исследователи не заметили этого эффекта во время самой глубокой стадии сна (REM), вероятно, из-за микроструктурных изменений в мозге.

Несмотря на то, что наши глаза закрыты от того, что нас окружает, мозг продолжает следить за окружающей средой, пока мы спим, уравновешивая потребность в защите сна с потребностью в пробуждении.

По мнению экспертов, один из способов добиться этого – выборочно реагировать на незнакомые голоса, игнорируя знакомые.

Это может восходить к длительному процессу эволюции человека и необходимости быстро просыпаться перед лицом потенциальной опасности, характеризующейся менее знакомыми слуховыми сигналами.

В целом, исследование предполагает, что незнакомые голоса, например те, что исходят из телевизора, мешают спокойному ночному сну, потому что мозг находится в состоянии повышенной готовности.

Как сообщал OBOZREVATEL, помешать крепкому сну может любая мелочь, начиная от вспышки света, заканчивая стрессом в течение дня. Однако, проснувшись один раз, на то, чтобы заснуть снова, может уйти много времени, если неправильно действовать.

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