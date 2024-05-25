Почему опасно употреблять корицу: потенциальные риски

Корица – основная специя, часто используемая при приготовлении различных блюд и напитков. Она придает непревзойденный аромат и вкус пищи, однако не все знают о потенциальных рисках.

Об этом сообщили в health. Эксперты подчеркнули, что небольшие дозы корицы безопасны для взрослого, у которого нет проблем со здоровьем. Однако у некоторых людей могут возникнуть побочные эффекты от корицы.

Опасность потребления корицы:

Потребление корицы может привести к возникновению желудочно-кишечных проблем или аллергических реакций. Кроме того, чрезмерное употребление этой специи может привести к высокому уровню кумарина. В то время как чрезмерное потребление продуктов с кумарином влияет на печень, а именно приводит к гепатотоксичности (острой или хронической травме печени).

Более того, корица влияет на уровень сахара в крови, поэтому об этом следует помнить людям, которые принимают лекарства против диабета. Также эта специя оказывает влияние на артериальное давление. Если у вас проблемы с давлением, то следует проконсультироваться с врачом перед употреблением корицы.

Эксперты отметили, что существует мало информации о безопасности потребления корицы во время беременности и грудного вскармливания.

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