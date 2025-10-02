УкраїнськаУКР
Михаил Гольденберг
Врач-эстетист

Блог | Почему стоит спать в носках: неожиданные преимущества для сна

Почему стоит спать в носках: неожиданные преимущества для сна

Многие считают, что спать в носках можно только зимой, когда холодно. Но на самом деле этот простой предмет гардероба может существенно улучшить качество сна даже тогда, когда в комнате тепло.

Как это работает

Когда стопы остаются в тепле, сосуды расширяются, а кровообращение становится более равномерным.

Мозг получает сигнал, что тело готово к отдыху, и процесс засыпания происходит быстрее. Это своего рода "натуральный триггер" для организма. Исследования показывают, что люди в носках засыпают в среднем на 10-15 минут быстрее, чем те, кто ложится босиком.

Почему сон становится глубже

Тёплые ноги помогают избегать микропробуждений ночью. Даже если вы не мёрзнете, тело тратит меньше энергии на поддержание стабильной температуры, а значит сон остаётся непрерывным. Это особенно заметно осенью, когда дни ещё тёплые, но ночи уже прохладные.

Какие носки выбрать

  • Натуральные материалы: лучше всего подойдут хлопковые или тонкие шерстяные. Они "дышат" и не перегревают.
  • Без тугих резинок: чтобы не оставляли следов и не сдавливали сосуды.
  • Удобный размер: не слишком обтягивающие, но и не слишком свободные.
  • Отдельные "ночные носки": гигиеничнее иметь пару только для сна, а не те, что вы носите в течение дня.

Когда это особенно полезно

  • в прохладные осенние и зимние ночи;
  • людям с проблемами кровообращения, которые часто мёрзнут;
  • тем, у кого есть трудности с засыпанием;
  • при синдроме "холодных стоп".

Подытожим

Казалось бы, мелочь - надеть носки перед сном. Но на практике этот лайфхак может сделать ваш отдых качественнее: засыпание быстрее, ночь спокойнее, а утро бодрее.

Будьте здоровы, красивы и счастливы!

Проверил:Доктор медицины Анна Бродская