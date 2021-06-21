Почему темнеет в глазах, когда встаешь, и в каком случае стоит бить тревогу

Внезапное головокружение, которое возникает, когда человек встает из-за стола или с постели, в большинстве случаев безвредно, но иногда может быть опасным симптомом. Это состояние в медицине известно как ортостатическая гипотензия (ОГ)/

Как пишет Time, ее причина – временное уменьшение количества крови, поступающей в мозг, объясняет доктор М. А. Икрам, заведующий кафедрой эпидемиологии Медицинского центра Университета Эразма в Роттердаме в Нидерландах.

"Гравитация притягивает большую часть крови к нижней части тела, заставляя сердце и сосуды работать больше, чтобы доставить нужное количество крови в мозг", – говорит специалист.

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А доктор Филлип Лоу, профессор неврологии в клинике Майо в Рочестере, штат Миннесота, который провел исследование причин и методов лечения ОГ, отмечает, что данное состояние может вызывать временное падение давления.

В свою очередь, низкое давление может повышать риск приступа ОГ, говорит доктор Ребекка Готтесман, профессор неврологии в Университете Джона Хопкинса. По ее словам, молодые женщины и люди в хорошей физической форме обычно имеют более низкое давление и поэтому могут быть более восприимчивыми к симптомам ОГ.

Повысить риски может и обезвоживание, которое также связано с понижением артериального давления, а также некоторые лекарственные препараты и беременность.

Если обморок или потемнение в глазах длятся несколько секунд, особенно в возрасте до 30 лет, беспокоиться вряд ли стоит. Исследования показывают, что с возрастом заболеваемость ОГ уменьшается.

Но иногда эти моменты могут быть тревожным признаком. Так, новое исследование с участием людей в возрасте от 44 до 66 лет связало ортостатическую гипотензию с повышенным риском падений, переломов костей и смерти по любой причине.

Доктор Филлип Лоу, комментируя данную работу, говорит, что непонятно, почему ОГ повышает риск смертности, хотя это может быть так же, как и в случае с головокружением, которое вызывает падения и переломы. В частности, несколько исследований связали переломы и потерю подвижности как следствие с повышением уровня смертности среди пожилых людей.

Если человек старше 40 лет испытывает симптомы ОГ, ему не стоит спешить к врачу, но следует обязательно упомянуть об этом во время планового визита, говорит Готтесман. Врач может назначить анализ артериального давления для диагностики состояния здоровья.

Если же, независимо от возраста, головокружение длится более нескольких секунд или сопровождается спутанностью сознания, головной болью, учащенным сердцебиением, потливостью или слабостью, к врачу следует обратиться незамедлительно, поскольку, по словам Лоу, в этом случае ОГ может быть вызвана неврологическим расстройством или другим серьезным заболеванием.

Если головокружение непродолжительное и не сопровождается другими симптомами, медики рекомендуют попытаться вставать медленнее и выпить немного воды.

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