Почему теряется память после громкой вечеринки: влияние алкоголя на мозг

Употребление алкоголя негативно влияет на здоровье человека. Речь идет о снижении памяти и невнятном языке. Согласно исследованиям, нет безопасной дозы потребления алкогольных напитков.

Об этом сообщили в health. Эксперты отметили, что даже низкий уровень потребления алкоголя может нанести вред здоровью.

Чрезмерное потребление алкоголя может повредить мозг. Кроме того, он изменяет уровень нейромедиаторов, которые передают сигналы по всему телу и контролируют поведение, эмоции и физическую активность. В частности, усиленное влияние гамма-аминомасляной кислоты вызывает невнятный язык, замедленную реакцию.

Воздействие алкоголя на память

Согласно исследованиям, алкоголь не только временно влияет на память человека, но может иметь серьезные долгосрочные последствия.

Употребление алкоголя отрицательно влияет на кору головного мозга, отвечающую за обработку новой информации. Также оказывается влияние на гиппокамп, ответственный за формирование новых воспоминаний, что может привести к кратковременной потере памяти.

В то время как чрезмерное употребление алкоголя может иметь долгосрочные последствия для памяти. Речь идет о снижении когнитивных функций у мужчин на шесть лет раньше, чем у отказавшихся от алкогольных напитков или употребляющих их в умеренных количествах.

Воздействие алкоголя на развитие мозга

Чрезмерное употребление алкоголя может ухудшить развитие мозга у подростков. В частности, увеличивается риск тревоги, депрессии, низкой самооценки. Это может повлиять на мозг в долгосрочной перспективе.

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