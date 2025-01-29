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Катерина Харченко
Катерина Харченко
Заведующая отделением малоинвазивной хирургии Киевского онкологического центра

Блог | Почему возникает рак шейки матки и как от него защититься: ответы на самые важные вопросы

Почему возникает рак шейки матки и как от него защититься: ответы на самые важные вопросы

Всегда ли рак шейки матки сопровождается очевидными симптомами?

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– Не всегда, на начальных стадиях рака шейки матки симптомы могут отсутствовать.

Нужно ли проходить обследование, если не ведешь половую жизнь?

– Да, гинеколога нужно посещать обязательно.

Может ли вакцинация от вируса папилломы человека (ВПЧ) полностью защитить от рака шейки матки?

– К сожалению, нет, на 100% нет в мире защиты, но сегодня вакцинация от вируса папилломы человека является наиболее эффективным и единственным методом профилактики этого заболевания.

Правда ли, что большинство случаев заболевания раком шейки матки вызваны наследственностью?

– Нет, это не так. Основная причина возникновения рака шейки матки – вирус папилломы человека.

Можно ли заразиться ВПЧ посещая бассейн или пользуясь общим полотенцем?

– Нельзя. Вирус папилломы человека передается половым путём.

Является ли боль во время полового акта признаком рака шейки матки?

– Не всегда, но боли во время полового акта быть не должно, поэтому я все же рекомендую обратиться к гинекологу.

Правда ли, что ВПЧ всегда приводит к развитию рака шейки матки?

– Нет, можно быть носителем вируса папилломы человека всю жизнь и не заболеть раком шейки матки.

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