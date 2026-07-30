Еще несколько десятилетий назад современный томограф считался символом высокотехнологичной медицины. Сегодня компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, ультразвуковое исследование и рентген стали привычными методами диагностики, без которых сложно представить работу больниц и диагностических центров.

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Однако в ведущих странах мира всё чаще обсуждается другой вопрос: действительно ли каждое исследование приносит пользу пациенту?

Именно поэтому международные профессиональные организации, в числе которых American College of Radiology (ACR), American College of Physicians (ACP) и Choosing Wisely, все чаще говорят не о необходимости проводить больше КТ или МРТ, а об обоснованности их назначения.

Больше исследований не означает лучшую медицину

Многие пациенты убеждены: чем больше обследований назначил врач, тем точнее будет диагноз. На самом деле современная доказательная медицина использует совершенно иной подход.

Главный вопрос заключается не в том, можно ли провести исследование, а в том, изменит ли его результат дальнейшее лечение пациента.

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Именно поэтому в международных рекомендациях всё чаще используются понятия appropriate imaging (обоснованная визуализация) и low-value imaging (обследование с низкой клинической ценностью).

Другими словами, даже самое дорогое исследование не имеет смысла, если оно не помогает врачу принять правильное клиническое решение.

Почему не каждая боль требует МРТ или КТ

Одним из самых известных примеров является боль в пояснице. Для многих пациентов первым желанием становится пройти МРТ, в надежде быстро найти причину боли.

Однако в рекомендациях американских профессиональных обществ подчеркивается: при отсутствии так называемых "красных флажков" проводить МРТ сразу не рекомендуется.

Причина проста.

У большого количества абсолютно здоровых людей можно обнаружить протрузии, грыжи межпозвоночных дисков или возрастные дегенеративные изменения, которые никогда не вызывали симптомов. Такие находки не всегда объясняют боль, однако могут привести к лишним консультациям, дополнительным обследованиям или даже необоснованному лечению.

Подобная ситуация возникает и при головной боли.

Многие пациенты ожидают направления на компьютерную томографию или МРТ головного мозга. Однако при отсутствии тревожных симптомов международные рекомендации также не советуют проводить такие исследования в рутинном порядке.

Лучшее исследование — не то, которое провели первым, а то, которое действительно было необходимо.

Дорогостоящий томограф еще не гарантирует точный диагноз

Среди пациентов существует еще один распространенный миф: если медицинский центр приобрел самое современное оборудование, то результат автоматически будет максимально точным.

На самом деле это лишь часть большой системы.

Качество инструментальной диагностики зависит от многих факторов: правильного выбора исследования, надлежащего выполнения процедуры, технических параметров сканирования, опыта врача-рентгенолога и качества интерпретации полученных изображений.

Даже самое современное МРТ или КТ не компенсирует ошибки при интерпретации результатов.

Именно поэтому во многих странах качество работы врача-рентгенолога контролируют так же внимательно, как и техническое состояние оборудования.

Как контролируют качество в мире

В ведущих клиниках США и Европы давно используются системы peer review – независимой повторной оценки описаний, регулярные клинические аудиты, двойное чтение сложных случаев и внутренний контроль качества.

Отдельным направлением развития стала интеграция систем искусственного интеллекта.

Современные алгоритмы уже помогают выявлять признаки инсульта, легочных узлов, переломов, внутричерепных кровоизлияний и других патологий. При этом они не заменяют врача, а выступают дополнительным инструментом контроля качества и поддержки клинического решения.

Именно такой подход сегодня считается одним из самых перспективных направлений развития медицинской визуализации.

Что следует знать пациенту

Если врач не назначает КТ или МРТ при первом обращении, это далеко не всегда означает недостаточное внимание к проблеме.

Во многих случаях это свидетельствует о соблюдении современных международных рекомендаций, которые помогают избежать необоснованных обследований, случайных находок, излишнего облучения и ненужных затрат.

Именно поэтому пациенту стоит не только спрашивать, какое исследование нужно пройти, но и почему именно оно необходимо в конкретной клинической ситуации.

Современная инструментальная диагностика уже давно не оценивается по количеству проведенных КТ, МРТ или УЗИ. Ее истинная ценность заключается не в том, чтобы провести как можно больше исследований, а в том, чтобы каждое из них было действительно необходимым, выполненным на высоком профессиональном уровне и помогло врачу принять правильное клиническое решение. Именно поэтому сегодня ведущие медицинские организации мира всё чаще подчеркивают: качественная медицина — это не больше обследований, а правильное исследование, назначенное правильному пациенту в правильное время.