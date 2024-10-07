Похудение после 50 лет: упражнения, которые можно выполнять стоя

Прийти в форму и сбросить вес после 50 не так сложно, как кажется. Есть эффективные упражнения, которые можно делать где угодно: дома, в офисе или даже во время путешествия.

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Тренер Стефани Томас поделилась лучшими упражнениями, с которыми можно забыть про йога-коврик или дорогостоящее оборудование. Речь идет о полезных упражнениях, которые следует выполнять стоя, пишет eatthis.com.

"Упражнения стоя идеально подходят для работы над всем телом. Это способствует росту мышечной массы и похудению. Сначала я всегда советую клиентам выполнять каждое упражнение без отягощений, чтобы изучить правильную технику. Когда есть комфортные ощущения, можно постепенно добавлять гантели", - объясняет Томас.

Подъем колен

Начните с подъема колен. Станьте прямо, напряги свой кор. Поднимите левое колено, пока бедро не станет параллельным полу. Быстро измените положение ног: левую опустить, а правую приподнять. Выполните три подхода, продолжительностью по 30-60 секунд каждый.

Боковые скручивания стоя

Станьте так, чтобы ноги были на ширине бедер, а руки расположите за головой, локти должны быть изогнуты. Наклоните туловище вправо, чтобы локоть приблизилось к груди, а затем вернитесь в исходное положение. Повторите движение с левой стороны. Выполните три подхода по 12 повторений.

Становая тяга на одной ноге

Держите гантели обеими руками, поднимите правую ногу назад, наклоняя туловище вперед. Левая нога остается на полу. Напрягите ягодичные мышцы и кора, пока гантели не опустятся до уровня голени. Сгибая левое колено, поднимите гантели назад и сверните правую ногу в исходное положение. Повторите с другой ноги. Выполните три подхода по 12 повторений на каждую сторону.

Боковые наклоны с гантелями

Станьте ровно, держа гантель в правой руке. Плавно наклоните бедра влево, опуская гантель до уровня правого колена. Медленно вернитесь в исходное положение. Следите, чтобы кор и косые мышцы оставались активными в течение движения. Выполните три подхода по 10 повторений для каждой стороны.

Прыжки "Джампинг Джек"

Начните с того, что ноги вместе, а руки опущены вдоль тела. Быстро прыгайте, расставляя ноги шире бедер и поднимая руки над головой. Повернитесь в исходное положение скачком, опустив руки вниз. Выполните четыре подхода по 25 повторений.

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